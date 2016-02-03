纳扎尔巴耶夫总统部署外交部新任务（图）

哈通社阿斯塔纳2月3日电 据总统府新闻局消息，3日，纳扎尔巴耶夫在总统府主持召开外交工作会议。

工作会议主题涉及国家外交部及其它相关涉外部门加强对外经济发展，以及最大限度保障2017阿斯塔纳世博会规模等问题。纳扎尔巴耶夫总统向外交部及其他有关部门明确了新一阶段的任务。

纳扎尔巴耶夫说："外交部在我们国家独立初期就已建立。目前，我国与世界169个国家建立了外交关系，在94个国家设有大使馆，其他国家及国际组织在我国的外交机构达50多个，并且实现了众多国际化的外交使命。哈萨克斯坦首次成为联合国安理会非常任理事国候选国。在这方面，我们将期待那些与我国建立友好合作关系国家的支持。"

纳扎尔巴耶夫感谢外交工作人员在稳固国家政权和发展外交政策中所做出的努力。哈萨克斯坦在独立以来也成为建立包括独联体、上合组织、亚信和欧亚经济联盟等国际组织的发起者，同时还主持召开了欧安组织峰会及伊斯兰会议组织第38次外交部长会议等国际重大会议。

纳扎尔巴耶夫提到："我们通过这一系列的外交事宜，提高了哈萨克斯坦的国际声誉。我们今后的任务将不比之前的简单。因此，我们需珍惜之前努力的成果，并且制定未来计划。"

据悉，外交部部长叶尔兰•伊德里索夫、投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫、世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫等出席了会议。（编译：塔布斯）





























