纳扎尔巴耶夫总统会见土耳其总理达武特奥卢

哈通社阿斯塔纳2月6日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府会见到访的土耳其总理达武特奥卢，双方就哈土关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，达武特奥卢总理的本次到访，证明了土耳其在哈萨克斯坦对外政策中占有重要地位。今年，我国将迎来独立25周年。从哈萨克斯坦独立初期起，哈土政府就在为两国人民密切交往作出努力。

纳扎尔巴耶夫说，通过与贵国政府和领导人展开良好对话，我们重振了曾一度断绝的哈土关系。我提出了关于建立突厥会议的倡议，现今，在位于阿斯塔纳的突厥学院，科研人员们正在开展突厥民族共同拥有的文化和历史的研究工作。土耳其对于哈萨克斯坦来说是十分重要的国家，我们不会放弃友好合作的政策。

纳扎尔巴耶夫还指出，土耳其周围形成的地缘政治紧张局势，也为哈萨克斯坦带来了一定影响。"应积极探索走出当前局势的道路。众多事件至今处于不明确的状态。叙利亚与伊拉克的局势，证明了穆斯林群体缺乏团结。我们正在走向，西方曾预测的逊尼派与什叶派的冲突。而土耳其与俄罗斯的紧张局势，成为了另一个摆在我们面前的问题。两个国家均是我国重要的同盟和合作伙伴。"

达武特奥卢表示，到访兄弟的哈萨克斯坦，他感到非常亲切，犹如来到自己的祖国一样。达武特奥卢还就哈萨克斯坦独立25周年表示祝贺，并高度评价了纳扎尔巴耶夫总统为土哈关系发展作出的卓越贡献。"土哈两国在各领域的合作关系均在良好发展当中。双方正在落实交通、能源等多个联合项目，经贸关系也在得到加强。如果土耳其是欧洲的‘大门'的话，那哈萨克斯坦对于土耳其来说就是进入欧亚空间的道路，"他说。（编译：吴然）

