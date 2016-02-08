纳扎尔巴耶夫向全体中国人民送上节日祝福

哈通社北京2月8日电 中共中央委员会机关报《人民日报》、新华社、中国中央电视台、中国政府网站以及其它一些中国主流媒体日前刊登纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见在哈中资企业代表时致以中国人民的新春祝福语。

纳扎尔巴耶夫2月4日在总统府会见了中信集团等中资企业代表并向全体中国人民致以新春问候。这是纳扎尔巴耶夫总统首次单独会见在哈中企代表并向中国人民祝福新春。纳扎尔巴耶夫对中资企业多年来为推进两国务实合作所付出的努力以及为哈国经济和社会发展作出的贡献表示感谢，同时也通过中资企业代表向全体中国人民致以新春问候。纳扎尔巴耶夫同时指出，今后哈政府将进一步制定配套政策和措施，支持扩大两国的务实合作，希望有更多的中国企业来哈投资兴业，为共同推进丝绸之路经济带建设和哈方"光明大道"经济政策对接贡献力量。

中国媒体同时还刊登了英国首相卡梅伦、巴基斯坦总统马姆努恩•侯赛因以及肯尼亚总统肯雅塔的新春祝福语。

春节是中国人民最隆重的传统节日，丰富多彩，带有浓郁的民族特色。节日以除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容。受到中华文化的影响，汉字文化圈的一些国家和民族也有庆祝春节的习俗。（编译：金桥）