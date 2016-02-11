哈萨克斯坦儿童权益保护协会成立

哈通社阿斯塔纳2月11日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日签署命令，成立哈萨克斯坦儿童权益保护协会。根据总统令，成立这一组织的目的是保护儿童合法权益，完善儿童培养领域的国家政策，营造保护儿童权利的良好氛围，使儿童能够安全生活，快乐成长。