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    17:33, 11 二月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦儿童权益保护协会成立

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    哈通社阿斯塔纳2月11日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日签署命令，成立哈萨克斯坦儿童权益保护协会。根据总统令，成立这一组织的目的是保护儿童合法权益，完善儿童培养领域的国家政策，营造保护儿童权利的良好氛围，使儿童能够安全生活，快乐成长。

     

     

    标签:
    法律 教育 总统 黄金储备
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