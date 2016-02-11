纳扎尔巴耶夫总统就欧亚经济联盟发表声明

哈通社阿斯塔纳2月11日电 据总统府新闻局消息，11日，纳扎尔巴耶夫总统作为欧亚经济委员会最高理事会主席，就哈萨克斯坦开始履行欧亚经济联盟轮值主席国发表声明，并提议将2016年命名为"欧亚经济联盟与第三方国家及国际主要经济共同体的经济合作年"。

纳扎尔巴耶夫说："为区域经济一体化而建立的欧亚经济联盟，旨在为地区经济的稳定发展和人民的福祉创造条件。欧亚经济联盟是连接正在发展中的亚洲与欧洲的可靠桥梁，同时也是已融入世界经济体系的开放型经济共同体。"

纳扎尔巴耶夫强调，欧亚经济联盟在世界经济增长迟缓的当下，将成为联盟各成员国通过创造一个商品、服务、资本和劳动力的多样化共同市场，进一步发展地区经济一体化，从而达成经济增长的有效途径。欧亚经济联盟与其主要合作伙伴以及其他新兴市场间经贸关系的扩大，将有助于增强联盟在整个亚欧大陆的影响力。

纳扎尔巴耶夫指出，欧亚经济联盟参与"丝绸之路经济带"的建设、加深与上合组织及欧盟间的合作是极其重要的。

纳扎尔巴耶夫提议，将2016年命名为"欧亚经济联盟与第三方国家及国际主要经济共同体的经济合作年"（编译：塔布斯）