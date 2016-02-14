中国驻哈大使：中国国家主席习近平将出席阿斯塔纳世博会活动

哈通社阿斯塔纳2月14日电，（记者马尔兰•吉耶姆拜）14日，中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖接受哈通社记者专访，就哈中两国各领域的合作和未来发展发表看法。

记者：大使先生，您怎样评价当前哈中合作关系水平？

张汉辉：目前，中哈两国具有高水平的双边合作关系。2015年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和中国国家主席习近平彼此进行国事访问。此外，双方还进行了一系列政府及部门间会晤。两国国家发展战略内容的对接，加深了双方相互理解与信任。我相信，双方在国际和地区重要事件中的一致的立场将在推动两国合作关系进一步发展起到重要作用。因此，我想对中哈两国各领域的合作现状进行简要介绍。首先，双方已启动一系列产能合作项目，其中包括联合企业和工厂的建设，以及相关基础设施项目。目前，双方已签署总价值240亿美元的52个项目。在我看来，这是"丝绸之路经济带"战略和"光明大道"新经济计划的对接。当然，这无疑将大大推动两国合作关系的加深。另外，双方人文领域的合作近年来也得到了深化，两国间留学生流动日趋频繁。同时，双方还拥有包括电视、电影和动画制作在内的媒体产品生产合作项目。今年，发行关于中哈民族关系史的出版物也在计划之中。近年，我们还有效的开展了共同打击"三股势力"的相关工作，确保了地区和平与稳定，这是我们经济可持续发展的重要因素之一。中哈两国还以多边外交形式与联合国、上海合作组织、亚信等国际组织均保持密切和积极的联系。

记者：两国在促进农业领域的合作是如何进行的？

张汉辉：中哈两国已就向中国市场出口哈萨克斯坦农产品达成了共识。目前，这一领域的检疫检疫及监管工作正在进行当中。中国消费者对哈萨克斯坦食品质量的评价很高。我们还计划增加对哈萨克斯坦粮食的进口，而乳制品和肉制品的进口问题也正在商讨阶段。大多数中国消费者对有机肉类食品的需求很高。我们计划向中国西北地区五省先进口50万只活羊，之后将出口量扩大至100万只。为此，我们将在中哈边境设立进口牲畜隔离区。此外，我们还将通过对在哈奶牛场、温室和肉类加工厂的建设进行联合投资，从而获得进一步出口其他国家的机会。

记者：您对两国交通运输领域的合作有何看法?

张汉辉：目前，经过哈萨克斯坦通往欧洲的铁路运输线路已开通运行。起初，我们曾遇到从欧洲开回空车厢的问题。而现在，我们得到了政治支持，已被允许从欧洲运输汽车到中国。但我们还需加强物流运输领域的合作，建造仓库和中转站。因此，政治协议在保障物流公司运输效率、消除障碍和限制中具有重要意义。

记者：中国中小企业在哈萨克斯坦的发展如何？

张汉辉：今年，我们将在哈萨克斯坦创建拥有2600多家公司组成的中国企业家协会。目前，在哈萨克斯坦的中国企业像一盘散沙，需要将他们召集在一起，让他们了解并遵守哈萨克斯坦相关法律法规。另外，这些企业还需参与当地社会领域的各项工作，并与哈萨克斯坦共同发展。我们计划在这些企业中建立评级制度，那些触犯哈萨克斯坦法律法规的企业将被逐出这一市场。

记者：大使先生，2017年世博会将在阿斯塔纳举行，对此您有何看法呢？

张汉辉：中国政府和企业将积极参与2017阿斯塔纳世博会。中国企业界对此表现出浓厚的兴趣。目前，这方面的准备工作正在紧张进行当中。中国国家主席习近平将出席2017阿斯塔纳世博会活动。我认为世博会的举办将有助于哈萨克斯坦的发展，并将其提升至一个新的台阶。创新发展和清洁能源能够在国家发展中开辟诸多新的可能性。中国作为太阳能、风能等在内新能源领域的国际领跑者，将与哈萨克斯坦开展这方面的合作。

最后，特别祝贺哈通社所有工作人员及其读者春节快乐，幸福安康！祝愿哈中两国共同繁荣，人民和谐幸福!（编译：塔布斯）