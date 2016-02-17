纳扎尔巴耶夫向阿拉木图市政府下达一系列发展任务（图）

哈通社阿斯塔纳2月17日电 据总统府新闻局消息，16日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开阿拉木图城市发展及2017世界大学生冬运会筹备工作会议。

纳扎尔巴耶夫首先对阿拉木图市城市发展建设情况进行考察，其中包括新建成的全国最大家乐福超市、能容纳7000人的新建清真寺以及可容纳1.2万名观众的新建滑冰场等基础设施。

随后，纳扎尔巴耶夫主持召开阿拉木图城市发展及2017世界大学生冬运会筹备工作会议。总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林、央行行长达尼亚尔•阿克舍夫、阿拉木图市市长包尔詹•拜别克以及政府各部委相关负责人参加了会议。

纳扎尔巴耶夫在城市发展工作会议框架内，就落实提高国民经济效率的任务、保障国家金融稳定和提高货币政策有效性的措施、有效利用有限财政资源、进一步吸引外资保障大型城市建设项目的实施、增加设计、创新及服务领域企业数量、支持青年科学家及大学生创业、支持中小企业发展、继续发展城市住房建设、完善和解决城市居民住房公共设施及社会服务领域问题、住房贷款、城市治安等问题进行了讨论，同时下达了一系列相关任务。

纳扎尔巴耶夫在2017世界大学生冬运会筹备工作框架内，就举办大冬会对于阿拉木图乃至全国经济发展的重要意义进行了阐述，并要求市政府保障其顺利举办。投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫、文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒和阿拉木图市市长包尔詹•拜别克在会上做了报告。

会议最后，纳扎尔巴耶夫还下达了关于增加百万人口城市和制定阿拉木图国际机场建设方案等任务。（编译：塔布斯）













