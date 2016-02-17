总统府新闻发言人就总统关于语言法的相关言论进行说明

哈通社阿斯塔纳2月17日电 17日，总统府新闻发言人达吾然•阿巴耶夫通过总统府官方Facebook主页，就纳扎尔巴耶夫总统16日在阿拉木图发表的有关国家语言法的相关言论进行了说明。

Tengrinews.kz记者通过Facebook留言板留言："纳扎尔巴耶夫总统16日关于国家语言法规的发言，目前在国内舆论当中引起了不小的争议。对于总统所说的‘各类机构对某一种语言的文件必须使用相同的语言进行答复'这句话，国内很多人都表示很不理解。是否能够解释一下，总统此言究竟想要表达什么？"

达吾然•阿巴耶夫回复称："纳扎尔巴耶夫总统在发言中，强调了公务员要对公民使用的语言问题格外关注。

在我国《语言法》当中，明确规定‘政府机关和非官方机构在针对公民的回函以及其他文件当中，必须使用国语或其他指定语言'。

公务员们目前存在着对法律条文执行不全面的情况。所以，总统的这番话，正是针对这些对法律执行不全面的公务人员而言的。

在举例说明中，总统将俄文文件当作主要的例子提了出来。但实际上，此类问题在哈萨克文文件的答复当中，同样出现过。

因此，针对这一发言的争议是完全没有必要的。发展国语，是我国的基本国策之一，而且，任何对国语的损害，都是对哈萨克斯坦国家权威的损害。"（编译：塔尔）