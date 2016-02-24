阿拉木图市长：阿拉木图拥有巨大的旅游业发展潜力

哈通社阿拉木图2月24日电 对于迪拜游客而言，琼布拉克是比欧洲更加具有吸引力的目的地。

24日，阿拉木图市长包尔詹•拜别克在年度述职报告中如是说。

在述职报告当中，阿拉木图市长强调，旅游业将是阿拉木图市经济发展的重要牵引力。

"阿拉木图市坐拥无与伦比的自然环境。最近我同不少迪拜游客们做了交流，这些游客都认为，相对于欧洲，阿拉木图是更好地旅游目的地。而且，来阿拉木图旅游，十分方便快捷。我认为，我们应该更好地利用和发挥我们所拥有的这些优势。"包尔詹•拜别克说。

此外，包尔詹•拜别克认为，大冬会的顺利举办，将有利于阿拉木图市国际形象的树立。

"2017年阿拉木图大冬会期间，将有数以亿计的观众通过直播观看各类比赛。我们要借助这一机会，向世界展示阿拉木图先进、优美的城市风貌，并让人们产生‘一定要亲眼去看看阿拉木图'的念想。阿拉木图具有十分巨大的旅游潜力，值得我们深入挖掘。"他说。

统计显示，在哈萨克斯坦旅游业游客接待人数方面，阿拉木图市处于全国榜首。2015年后三个季度中，阿拉木图市共接待21.6万名外国游客。

目前阿拉木图拥有132家高档酒店，可用于接待游客。（编译：塔尔）







