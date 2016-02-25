纳扎尔巴耶夫会见国际展览局秘书长洛塞泰斯

哈通社阿斯塔纳2月25日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统25日上午在总统府会见国际展览局秘书长维森特∙洛塞泰斯。

纳扎尔巴耶夫高度评价了国际展览局在世博会领域发挥的重要作用及对阿斯塔纳世博会给予的大力支持。纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视并全力支持阿斯塔纳办好2017年世博会。

纳扎尔巴耶夫说："我们高度重视您的这次重要访问，相信您的此访将进一步推进阿斯塔纳世博会筹办工作。我时常过问世博园区的建设进度和质量工作，要求按时间表完成工程建设任务，目前各项筹办工作进展稳步有序。按照既定计划，年底将全面完成各项施工任务，并进入最后的运营准备冲刺阶段。丰富展馆内容是我们当前面临的最主要的工作之一。"

洛塞泰斯对哈萨克斯坦为世博会事业作出的贡献表示感谢，并祝愿2017阿斯塔纳世博会取得成功。他说："施工现场给我留下深刻、难忘的印象，建筑群设计美观、结构合理，设计理念先进，工程正在你追我赶，赶超建设。世博会展示的核心就是主题演绎，是参展国展什么的问题。 世博会运作的成功，很大程度上取决于世博会场馆项目开发运营的成功。相信哈萨克斯坦完全有能力办好2017阿斯塔纳世博会。"

洛塞泰斯对世博会筹办工作表示满意，并表示国际展览局将对下一步筹办工作予以全力支持。（编译：金桥）