纳扎尔巴耶夫总统会见埃及总统赛西

哈通社阿斯塔纳2月26日电 据总统府新闻局消息，26日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西。

双方就哈埃两国在经贸、农业、医药、建筑和物流运输等领域的双边合作进行了讨论，并就双方共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

纳扎尔巴耶夫表示，赛西总统就任以来首次对哈萨克斯坦进行的正式访问，将为两国关系的进一步深入发展提供重要的动力。

"哈萨克斯坦愿同埃及深化双方友好互信的外交关系。今年，哈萨克斯坦将迎来独立25周年庆典。我们依然清楚地记得，1991年，在哈萨克斯坦共和国宣布独立之时，阿拉伯诸国当中，埃及是第一个承认哈萨克斯坦独立地位的国家。多年以来，两国人民和政府为了加深双方的交流，做出了许多努力。近几年我也曾多次到访贵国。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统着重强调，虽然相隔遥远，但哈埃两国之间发展物流交通的潜力十分巨大。

纳扎尔巴耶夫还对当前动荡的中东局势表达了关切。

赛西称，埃及十分重视同哈萨克斯坦之间的外交关系，两国政府和人民之间有着深厚的友谊。

"我们十分感激哈萨克斯坦在埃及面临困难局势之时，对埃及提供的各类支持。我这次正式访问的目的，旨在进一步深化埃及同哈萨克斯坦在各领域的合作。"赛西说。（编译：塔尔）