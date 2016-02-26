纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦始终视埃及和埃及人民为亲密伙伴

哈通社阿斯塔纳2月26日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）哈萨克斯坦始终视埃及政府和人民为自己的亲密伙伴。

20日，纳扎尔巴耶夫总统同正在对哈萨克斯坦进行正式访问的埃及总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西举行的大范围会谈上作上述表示。

"首先欢迎您到访好客的草原之国哈萨克斯坦。我们相信，您对哈萨克斯坦的首次正式访问，必将为两国关系的进一步深化，带来重要的动力。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，在此前同赛西总统的小范围会谈中，双方就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

"今年是哈萨克斯坦独立的第25个年头，您选择了这样一个时机，对哈萨克斯坦进行了正式访问。哈萨克斯坦始终支持您作为埃及总统，为保障埃及社会稳定、经济发展而做出的各项努力，并坚信您一定会将埃及带向一个更加繁荣的未来。诞生于哈萨克草原，并于13世纪时期成为埃及和叙利亚统治者的豪杰——拜巴尔斯苏丹，完全可以成为埃及和哈萨克斯坦两国友谊的一个象征。而出生于哈萨克草原的著名学者、哲学家阿尔法拉比，更是哈埃两国共同的骄傲。苏联时期，许许多多哈萨克斯坦专家学者，前往埃及并在那里工作了很长一段时间；同时，又有许多埃及学子来到哈萨克斯坦，求学深造。我们有必要恢复这种良好、传统的双边往来。哈萨克斯坦愿与埃及开展各领域的有效合作。最重要的是，哈萨克斯坦始终视埃及政府和人民为自己的亲密伙伴。

赛西总统在发言中表示，感谢纳扎尔巴耶夫总统对他的邀请，并对哈萨克斯坦独立25周年表示祝贺。

"埃及政府始终高度评价哈萨克斯坦在世界政治舞台上所秉持的政策。无论何时，哈萨克斯坦都对埃及人民提供了必要的支持。在哈萨克斯坦独立25周年之际，我谨代表我个人，以及全体埃及人民，向您和哈萨克斯坦人民致以衷心的祝贺，并祝福哈萨克斯坦在今后的发展中取得更加骄人的成绩。"赛西说。（编译：塔尔）