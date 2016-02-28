克里姆别托夫：我们希望阿斯塔纳国际金融中心能够跻身亚洲前十

哈通社阿斯塔纳2月28日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）近日，阿斯塔纳国际金融中心负责人海拉特•克里姆别托夫在中国北京接受本社记者采访，就此次赴中国考察及阿斯塔纳国际金融中心未来发展前景发表看法。

记者：海拉特先生，您此次赴中国考察的主要目的是什么？

克里姆别托夫：2015年12月，纳扎尔巴耶夫总统签署了《阿斯塔纳国际金融中心》法案，成立了"阿斯塔纳国际金融中心"股份公司对该金融中心进行管理。此后，金融中心相关机构也陆续建立。2017阿斯塔纳世博会结束后，其基础设施将由该金融中心接管。

国际金融中心的建立与发展，首先需要的是与我们将要提供服务的国家进一步确立双方的合作关系。而这些国家中包括欧亚经济联盟成员国、中亚国家以及中国。目前，我们正在与中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国投资有限责任公司、丝路基金、亚洲基础设施投资银行等金融机构就阿斯塔纳国际金融中心的事宜进行协商。

另外，哈萨克斯坦工业创新发展规划以及"光明大道"计划与中方提出的"一带一路"倡议的目标吻合度很高。哈中两国多个联合项目的投资或将由丝路基金和亚洲基础设施投资银行进行。而阿斯塔纳国际金融中心将提供的优惠政策包括：司法基础将基于英国法律、享受50年特殊税收优惠以及简化的签证和劳动制度等。

记者：阿斯塔纳金融中心的哪些方面对中国合作伙伴具有吸引力呢？

克里姆别托夫：首先，哈中两国间有多个关于实施基础设施和工业项目的协议。这些项目均由中国投资有限责任公司、丝路基金和亚洲基础设施投资银行进行投资。而这些金融机构也正与我国各大国有企业进行合作。

其次，阿斯塔纳国际金融中心的证券交易所的潜力是让大家有所期待的。我们眼下正与上海和香港证券交易所、香港有色金属交易所和上海黄金交易所进行洽谈。

目前，我们还在和中国中信集团公司进行合作，并计划对我国金融市场进行投资。另外，中石油、中石化等中资大型企业也将在传统的能源领域之外，向创新和金融中介领域涉足。而阿斯塔纳国际金融中心也将成为我国在大数据领域的发展过程中借鉴阿里巴巴、小米及联想等中资企业宝贵经验的理想平台。

记者：您此次中国之行，将对上海和香港的证券交易所进行考察。您认为其中谁的经验更有益于阿斯塔纳国际金融中心呢？

克里姆别托夫：建立阿斯塔纳国际金融中心本身，实际上是为哈萨克斯坦，乃至整个中亚地区的发展直接吸引外资创造条件。我们计划通过从香港和新加坡的金融中心引进先进的金融技术和这一领域的投资商。目前，香港证券交易所代表团或将在近期对阿斯塔纳进行考察，分享其丰富经验。

记者：除了中国以外，我们还在与哪些国家就发展阿斯塔纳国际金融中心进行合作？

克里姆别托夫：迪拜模式在建立阿斯塔纳国际金融中心过程中具有重要意义。2015年年初，纳扎尔巴耶夫总统宣布将按照迪拜国际金融中心的模式创建阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。按照我国与迪拜方面签署的相关协议，DIFC法院将在未来三年内，为阿斯塔纳创建专项商业法庭提供咨询服务。咨询协议的内容涵盖以下几个方面：立法和监管、专业人员的培训、法庭场地硬件设施和IT基础设施建设等。

而与伦敦国际金融中心、伦敦证券交易所等英国金融机构的合作将从发展资本市场、资产管理、私人银行以及伊斯兰金融等四个方面对阿斯塔纳金融中心的发展提供借鉴意义。另外，我们也在与纽约、芝加哥、多伦多及欧洲的金融中心加强联系。这都将大大有助于阿斯塔纳国际金融中心未来的发展。

记者：阿斯塔纳国际金融中心的盈利是何时，对于其未来发展您怎么看？

克里姆别托夫：国际金融中心的建立需要很长一段时间，但阿斯塔纳国际金融中心在近一、两年内将要完成的任务包括：建立独立金融法院、建立阿斯塔纳国际金融中心管理及仲裁机构、2017年后接管世博会基础设施等。

阿斯塔纳国际金融中心将于2018年开始正式运营，而对于已有意通过该金融中心向哈萨克斯坦或中亚国家投资的外资企业，中心可在今年年底就开始提供金融服务。

我们希望阿斯塔纳国际金融中心能够在较短的时间内跻身亚洲前十。预计，金融中心将在近7-10年内为我国提供1.8万个工作岗位，其中2000-3000人将由我国金融、司法等领域的专业人员构成。该金融中心的收益将占国内生产总值的1%以上。这将对国家结构性改革创造有利的先决条件。

记者：谢谢！（编译：塔布斯）