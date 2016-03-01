纳扎尔巴耶夫向全国人民致以感恩日节日问候（图片）

哈通社阿斯塔纳3月1日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统今日出席首个"感恩日"系列庆祝活动，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候。

"尊敬的同胞们，值此首个哈萨克斯坦感恩日之际，请允许我向大家致以诚挚的问候。今年1月14日，我签署了将每年的3月1日确立为感恩日的总统令。这个节日，有着很深的意义与价值。3月1日，是春季的开端之日，对于每一个人而言，都是令人开心的日子。3月1日，是纪念延续了许多个世纪的善行的节日，是‘纳吾热兹'节之月的开端之日。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统还强调，3月1日，同时还是将我国各族人民紧密团结在一起的哈萨克斯坦民族和睦大会，以及在哈萨克斯坦发展道路上为凝聚人心而努力奋斗的政治力量--祖国之光党成立的纪念日。

"哈萨克人民的善行得到了其他各个民族的感恩与回报，而哈萨克人民又以同样的感恩之情回馈各个兄弟民族。今天，也是我们所有哈萨克斯坦人民，向千百年来为了保卫这片广袤丰饶的土地，而抛头颅洒热血的先辈们表达感恩之心的日子。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）













































































