纳扎尔巴耶夫：从哈萨克斯坦回迁到历史祖国的各个族群 仍对哈萨克草原和人民充满感情

哈通社阿斯塔纳3月1日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）从哈萨克斯坦迁移回到历史故土的各个族群，都对哈萨克人民，以及哈萨克斯坦这片热土充满感情。

1日，在阿斯塔纳首任总统图书馆出席首个感恩日系列庆祝活动的纳扎尔巴耶夫总统如是说。

"当年，无数人被迫从自己的家乡迁徙到了哈萨克斯坦。在时代发生了变化，政治局势终于正常之后，他们中的许多人选择了回到自己的历史祖国和家园当中。但对于接纳和帮助了他们的哈萨克斯坦，这些人始终充满了感恩之情。很多人都说，哈萨克人民和哈萨克草原在危难之时拯救了他们。在我的访问特拉维夫的时候，当地人组织了宛如节日游行队伍般的欢迎仪式。原来，这些人都是从哈萨克斯坦返回了历史祖国的犹太同胞。他们通过这种方式，向我所代表的国家，以及那里的人民致以最诚挚的感谢。同样的，在德国，哈萨克人也会得到那些出身哈萨克草原的德意志族发自内心的欢迎与招待。在波兰，在高加索，还有许许多多的国家和地区，我们先辈们所种下的善行，已经开出了绚烂的花朵，并在无形当中提升了哈萨克斯坦的知名度。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统回忆过去的经历，着重强调了在困难和拮据的时代里，哈萨克人民依然敞开怀抱，接纳了那些被流放和迫害的族群。

"我的父母，就收留了这样一户遭到流放的家庭。我的父母将两间房中的一间分给了这户可怜的家庭。在那之后，我们的五口之家又增添了五个亲人，成为了一个和睦的大家庭。"他说。（编译：塔尔）