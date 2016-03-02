纳扎尔巴耶夫集体会见各国驻哈使节和国际组织驻哈代表

哈通社阿斯塔纳3月2日电 纳扎尔巴耶夫总统2日在总统府集体会见各国驻哈使节和国际组织驻哈代表时表示，各国和国际组织驻哈使节应充分挖掘优势和潜力，不断开创各自国家同哈萨克斯坦的互利合作新局面。

纳扎尔巴耶夫说："我们欢迎各国有实力的企业参与和投资哈萨克斯坦工业化进程和基础设施项目，希望各位大使一如既往地为我们的合作与发展做出努力。考虑到哈萨克斯坦市场的发展潜力，我想说明一点，现在进入哈萨克斯坦市场，以后将占据很大的优势。"

纳扎尔巴耶夫说："我们已着手实施2016年至2018年的反危机计划，国家财政已为住房建设、基础设施项目、中小企业发展、新就业岗位的开辟下拨资金。""光明大道"基础设施建设国家计划将大大提升国民经济的活力。按照该计划，至2018年，我们将建成总长逾9000公里的公路，重要干道将得到全面维修，这将是一项重要的历史任务，这在一定程度上将影响我国经济发展进程。

纳扎尔巴耶夫指出，正在建设当中的里海港口有望为哈萨克斯坦进入波斯湾和黑海提供优越的水运条件。他说，里海港口建设工程将于今年完工。

纳扎尔巴耶夫说，以未来能源为主题的2017阿斯塔纳世博会将成为世界能源领域创新的平台，将为可代替再生能源的开发做出贡献。我们正在建立基于英国法律的独立司法体系和税收政策优惠的阿斯塔纳金融中心。外国投资商将得到哈政府的大力支持。（编译：金桥）