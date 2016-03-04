纳扎尔巴耶夫接见各界妇女代表 向全国妇女祝贺三八节(视频)

哈通社阿斯塔纳3月4日电 据总统府新闻局消息，4日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府出席"灿烂春日"主题座谈会，会见社会各界妇女代表，并代表中央政府向全国各族妇女同胞致以节日的祝贺和诚挚的问候。

纳扎尔巴耶夫说，我国妇女历来具有自强自立、勤劳勇敢、吃苦耐劳的美德。广大妇女为国家的形成和发展、推动民族的发展和壮大作出了不可磨灭的贡献。

纳扎尔巴耶夫说："妇女是促进社会和谐稳定的重要力量，是一切创新的力量源泉。独立年代，广大妇女给予我很大的帮助。哈萨克斯坦25年的辉煌成就，离不开广大妇女同胞们的不懈奋斗和无私奉献。"

纳扎尔巴耶夫指出，妇女只有从做母亲的体验中才能获得人生最大的满足和快乐。

他说："从小就得到母爱并受到母亲良好教育的孩子，定会茁壮成长，将来会成为国家的栋梁之才。25年来，共有700万哈萨克斯坦小宝宝降临人世。我国每小时有45、一年有40万婴儿出生，没有稳定的社会环境，没有对未来生活的美好憧憬，是不可能有这样的出生率的。"

纳扎尔巴耶夫向与会代表介绍了哈萨克斯坦教育改革、计算机网络发展前景、国家育儿补助政策等方面的一些情况。还向多子母亲托克帕诺娃授予"金牌"奖章。

国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席座谈会。（编译：金桥）