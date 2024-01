人民日报钟声：领悟引领中国发展的担当与智慧

哈通社阿斯塔纳3月5日电 3月3日,人民日报发表署名"钟声"的文章,配合中国2016年两会的开启。文章主要内容如下:

"我的春天始于两会",这是两年前一位资深外国驻京记者为人民日报撰稿的标题。随着中国日益走近国际舞台中心,中国国内政治议程的全球关注度和外溢效应与日俱增。对于正在召开的2016年两会,外媒在聚焦中国2016年经济增长目标、未来五年发展规划、供给侧结构性改革等宏观话题的同时,也努力捕捉中国处置"僵尸企业"、化解房地产库存、新增就业岗位等具体问题的最新动向。

无论是分析宏观形势还是深入具体领域,国际人士总会不约而同地提及中国领导人自党的十八大以来提出的治国理政新理念、新思想、新战略,并以此作为分析中国变化、把握中国走向的重要依据。《习近平谈治国理政》(Xi Jinping: The Governance of China)一经出版,火速风靡全球,截至目前已发行到100多个国家和地区,全球发行537万册,创下了改革开放以来中国国家领导人著作海内外发行的最高纪录。多国政要、学者、舆论争相发表书评,相关研讨会、座谈会已在美国、俄罗斯、英国等多个国家火热举办。

同样值得关注的是,一批阐释中国道路、中国探索、中国经验的主题类图书版权也已输出美、英、德、法、俄等十几个国家和地区,版权输出总量240多项。如《历史的轨迹:中国共产党为什么能?》(Why and How the CPC Works in China)实现12个语种文版的版权输出;《中国--新长征》(China : The New Long March)英文版海外市场销量已突破2万册,销售码洋160万美元......

协调推进"四个全面"战略布局,贯彻落实好五大发展理念,决胜全面建成小康社会......观察十八大以来中国治国理政新实践,国际社会对中国领导人的执政理念与责任使命有了更为清醒的判断,越来越多的国际人士在分析中国社会发展遇到的困难时,展现了更为宏大的视野、表现出难能可贵的定力。澳大利亚前总理陆克文(Former Australian Prime Minister Kevin Rudd)表示,问题的关键是中国领导人"是否已认识到这些问题?有没有掩盖这些问题?他们没有。""在每一个我提到的领域里,中国政府都有足够的政治意愿、足够的处理这些有关中国长期发展模式的重大问题的政策方向。"

"两会窗口"再度开启,国际社会正翘首以待--感受中国改革发展的强劲脉动,领悟中国领导人凝聚社会共识、引领国家发展的历史担当和政治智慧。

来源:人民日报