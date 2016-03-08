努尔詹•朱马詹吾勒：能为哈萨克体育事业做贡献 是我们的骄傲（图）

哈通社阿斯塔纳3月8日电 独立至今，已有近百万哈萨克同胞从世界各地回归哈萨克斯坦。他们在促进我国经济、社会等各领域的发展中发挥着一定的推动作用。而为哈萨克斯坦的体育事业做出贡献的归国哈侨也不在少数。来自东哈州库尔恰托夫市的壶铃举重教练努尔詹•朱马詹吾勒就是其中之一。近日，库斯塔奈市举行的哈萨克斯坦全国壶铃举重锦标赛落下帷幕。本社记者有幸采访到在此赛事中率队夺冠的归国哈侨努尔詹•朱马詹吾勒。

记者：祝贺您在全国壶铃举重锦标赛上取得的胜利！

努尔詹：谢谢！

记者：此次全国锦标赛您共带了几名运动员参加？

努尔詹：我们东哈州库尔恰托夫市此次共派来4名运动员。当中一名发挥出色，夺得了全国冠军。另一名取得了第四，剩下两人分别获得了第6、7名的成绩。此次获得全国锦标赛的冠军意义非凡，我们将有资格参加今年夏季在拉脱维亚举行的欧洲锦标赛。

记者：您能介绍一下夺冠运动员的情况么？

努尔詹：此次夺得全国锦标赛冠军的年轻人名叫阿克卓勒•杰恩斯汗吾勒。他参加73公斤级项目并取得了最终的胜利。今年夏天他将出战欧洲锦标赛。这都归功于他平时与教练通力合作，刻苦练习。

记者：您目前在训练的运动员有几名？

努尔詹：首先，我想说壶铃举重运动在我国还不能算是一个特别受到关注的体育项目。它只是在一些全国性的节日期间被作为业余体育活动项目被人们所知。而我国专业壶铃举重运动近些年才有所发展。因此，选择这一项目的运动员并不是很多。但在我们库尔恰托夫，人们对这项体育运动的关注度要高很多。目前，我训练的运动员共有20多名，他们当中也不乏女运动员。

记者：您在此之前也培养过不少冠军运动员，是么？

努尔詹：是的，我们的运动员今年2月在东哈州获得了全国青少年壶铃举重锦标赛的五项冠军；去年在奇姆肯特市举行的全国锦标赛，我们的运动员也获得过两个奖项，当时阿克卓勒•杰恩斯汗吾勒获得了铜牌。而今年他一举夺得了金牌，我们也将开始为参加今年的欧洲锦标赛做积极的准备。

记者：如何能够成为一名称职的教练呢？

努尔詹：取得胜利的喜悦会让人忘记训练时的所有艰辛。教练最关键的工作之一就是发掘运动员的潜力，那些能够承受住艰苦训练的运动员将获得在自己运动项目中取得一定成绩的机会。另外，我作为一个归国哈侨，能够为哈萨克斯坦体育事业尽到自己一点微薄之力，也算是一件值得骄傲的事情。（编译：塔布斯）















