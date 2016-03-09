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12:29, 09 三月 2016 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫抵达乌拉尔 开始对西哈州的考察
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哈通社乌拉尔3月9日电，据西哈州政府消息，纳扎尔巴耶夫总统9日抵达西哈州首府乌拉尔市，开始对西哈州的工作考察。
据悉，考察期间，纳扎尔巴耶夫总统将调研部分当地企业，接见私营业主和群众代表，听取意见建议，了解当地经济社会发展情况。
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