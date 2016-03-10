中国年轻人为何关注两会？

哈通社阿斯塔纳3月10日电 中国的两会议程刚刚过半，有调查报告显示，中国年轻人对一年一度的两会关注度较高。

3月9日，中国官方媒体《人民日报》报道说，近日，有媒体对5652名30岁以下年轻网友做的一次调查显示，关注两会，他们有着自己的视角；参政议政，他们有着自己的方式。

55.48%的受访者最希望了解代表们的议案，超五成年轻人希望"一线代表"人数增多，应该选企业基层职工当代表。对人大代表"不太关注"和"非常不关注"的，仅占不到两成。

一般印象中，年轻人往往个性、自我，"90后"的标签更是让一些人产生他们"活在自己世界"的刻板印象。但调查数据让人欣喜，年轻人对两会的关注度还是比较高的。两会是一年一度共商国是的盛会，对两会的关注，折射出年轻人对国家政治生活的关心。

以年轻人的视角审视，两会要开得好，得"接地气""有实效"。71.39%的受访者认为贴近民众、了解民众心声的是好代表；67.73%的受访者认为，能推动实际问题的解决，代表才"称职"。超五成年轻人希望"一线代表"人数增多，应该选企业基层职工当代表。

《人民日报》的文章分析称，年轻人对代表身份与履职的关注角度，其实与自身的利益诉求息息相关。房价、物价、就业等现实问题是年轻人关注的重点，也是两会走近年轻人、吸引年轻人的关键。如果在会场上尽讲些空话套话、如果代表委员高高在上不接地气，年轻人很可能就不会"买账"。

年轻一代关注两会的方式有了新的变化。调查显示，48.76%的年轻人选择通过微信、微博关注了解代表们。"互联网+两会"正可以打造出一个对年轻人参政议政颇具吸引力的平台。

其实，不仅仅是关注，年轻人更以自身的方式参与并改变着政治生活。调查中一个出乎意料的数据是，超过1/3的年轻人联系过代表们。显然，自媒体是最快捷的手段，39.26%的年轻人也是这么认为的。

现实中，"90后"代表已经出现在全国人大会场，1992年出生的铁飞燕是全国人大代表中年龄最小的一位。而在地方两会上，更多"90后"的代表们，或关注"蚁族"权益，或关注农民工子女教育，他们都有着细致扎实的调研、紧贴地气的关怀。（来源：人民日报）