建“海外仓” 中国电商布局境外物流

哈通社阿斯塔纳3月11日电 "扩大跨境电子商务，支持出口企业，建设一批出口产品‘海外仓'，促进外贸综合服务企业发展。"2016年《政府工作报告》突出了"海外仓"建设，使之成为对外贸易模式创新发展的亮点。

中国跨境电子商务正处在蓬勃发展时期，外贸交易额不断攀升。2015年5月，商务部推出《"互联网＋流通"行动计划》。如今，不少电商平台和出口企业正通过建设"海外仓"布局境外物流体系。

"海外仓"，是指出口企业将货物批量发送至国外仓库，实现本地销售，本地配送。海外客户下单后，出口企业通过"海外仓"直接本地发货，大大缩短配送时间，也降低了清关障碍；货物批量运输，降低了运输成本；客户收到货物后能轻松实现退换货，改善了购物体验。

当前，中国快递业务发展十分迅猛。2015年12月25日上午10时08分，中国当年的第200亿件快递寄出。而在"十二五"初期，2015年快递业务量目标仅定为61亿件。事实上，在过去5年间，中国快递业年均增速达到54.6%，在经济下行压力增大的背景下，这样的高速增长态势并不寻常。其中，跨境快递业务量也在迅速提升。

"市场采购贸易＋海外仓"的跨境电子商务发展模式，已在市场发展中应运而生。有"世界超市"之称的中国最大小商品市场所在地义乌，去年设立海外仓17家，面积达3.6万平方米，还成立了跨境电子商务海外仓联盟。这种新的跨国物流形式有利于解决发展跨境电商的种种痛点，鼓励电商企业走出去。支持"海外仓"的建设，是中国政府在对外贸易领域鼓励模式创新，优化跨境电商成本，助力中国产品在海外的进一步流通的有益尝试。据了解，中国政府相关部门还将完善跨境电商相关的法律、税收服务建设。