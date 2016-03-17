纳扎尔巴耶夫：劳动是永远不会贬值的“钞票”

哈通社阿斯塔纳3月17日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统17日出席正在巴甫洛达尔市召开的全国劳动者论坛。

纳扎尔巴耶夫总统在大会上作了讲话，他强调，劳动是促进一个国家和民族不断前进的重要动力。

"在座的各位，都是我国各地劳动者中的佼佼者，是来自各行各业的精英。诸位，用自己的双手，在我国的各个劳动战线上，为国家的繁荣发展贡献力量。我十分清楚做一个劳动者，会有一番怎样的体验。如今，我们肩负在哈萨克斯坦建立起劳动型社会的重任，并专门设立了表彰优秀劳动者的勋章。这些荣誉的首批获得者，就坐在我们当中。在这个世界上，唯有劳动，是永远不会贬值的‘钞票'。"他说。

纳扎尔巴耶夫还表示，即使遭遇了全球性的经济危机，哈萨克斯坦的经济发展依然没有受到严重的影响，并为劳动者们提供了充分的保障。

总统称，受全球性经济危机的影响，许多跨国企业缩小了市场的规模并进行了裁员。哈萨克斯坦最主要的出口产品，也由于这些因素受到了影响。但受惠于正在开展的"光明大道"经济计划和工业创新发展规划，我国工业生产能力并没有遭受严重的打击。有赖于此前的积累，哈萨克斯坦在这一轮经济危机中，将保持稳定的发展势头。

纳扎尔巴耶夫总统还强调，保障国民就业、发展基础设施建设是目前政府工作的重中之重。

他表示，在哈萨克斯坦工业发展进程中，巴甫洛达尔州发挥了重要的作用。

"在吸引外资方面，巴甫洛达尔州处于国内各州前五之列，共吸引外资投入1820亿坚戈。在发展冶金、化工和轻工业方面拥有丰富经验，各类出口产品总额超过了1000亿坚戈。在工业化的第二个五年计划中，该州已经有5个新企业落地开工，工业发展规划框架下的20多项计划正在有条不紊的开展当中。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统还提到了政府在巴甫洛达尔州开展的各类社会保障工作，并强调这类工作事关国计民生，必须认真对待。

据悉，共有来自我国10个州的50多个劳动者团体近4000名代表参加了此次论坛。（编译：塔尔）