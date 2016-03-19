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    16:42, 19 三月 2016 | GMT +6

    美国媒体：伊斯坦布尔市中心步行街爆炸致人员伤亡

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    据美国有线电视新闻网土耳其频道(CNN-Turk)报道，伊斯坦布尔市中心一条步行街发生爆炸，造成4人死亡，20人受伤。

    爆炸发生在购物中心所在区，救护车已经赶到那里。警察封锁了事发地点。目前还没有爆炸原因报告。

    标签:
    国际 打击极端恐怖主义 土耳其 黄金储备
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