美国媒体：伊斯坦布尔市中心步行街爆炸致人员伤亡

据美国有线电视新闻网土耳其频道(CNN-Turk)报道，伊斯坦布尔市中心一条步行街发生爆炸，造成4人死亡，20人受伤。

爆炸发生在购物中心所在区，救护车已经赶到那里。警察封锁了事发地点。目前还没有爆炸原因报告。