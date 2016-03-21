纳扎尔巴耶夫祝哈萨克斯坦人民纳吾热孜节快乐（组图）

哈通社阿斯塔纳3月21日电，21日上午，纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳一民俗村举行的纳吾热孜节庆祝活动。活动开始之前，在民众热烈的掌声中，纳扎尔巴耶夫发表了热情洋溢的讲话。

纳扎尔巴耶夫首先向全国人民致以节日祝贺，祝全国民众纳吾热孜节快乐。他说，纳吾热孜节与我们在议会选举中刚刚取得的胜利同步到来。我们所取得的选举胜利来自各民族的紧密团结。在上百年的历史沧桑中，哈萨克斯坦各民族形成了休戚与共、相互依存的亲密关系，共同缔造了统一的多民族的新哈萨克斯坦。民族和谐关系到国家的安危和民众的切身利益，没有和谐就没有社会的稳定，就没有经济的发展。我们要了解和谐的的重要性，让和谐远伴随我们，今天的哈萨克斯坦需要和谐，明天的哈萨克斯坦更需要和谐。

纳扎尔巴耶夫指出，我们今天所做的一切，都是为了我们的子孙后代永远生活得幸福安康，让国家持久和平、持续发展。同时我们也希望子孙后代能够像爱护自己的眼睛一样坚决维护国家主权、发展利益、筑牢国家统一、民族和睦、社会稳定的铜墙铁壁。

纳扎尔巴耶夫指出，纳吾热孜节是哈萨克斯坦人民重要的传统节日，纳吾热孜意为辞旧迎新，也可以理解为"新的一天"。对哈萨克人来说，纳吾热孜节象征着春回大地、万物复苏，标志着新年的开始。当它来临之际，上至老人，下至小孩都会对自己的传统节日表现出应有的豁达、宽容、乐观与自信,人们相互祝福，亲朋好友一起喝粥，互祝平安、五谷丰登、六畜兴旺。在节日之前偿还债务，消除隔阂，与周围人和睦相处。哈萨克斯坦民众具有强大的凝聚力、向心力，无论遇到再大的困难，都能够团结一心、迎接各种挑战，携手共创国家更加辉煌的未来。（编译：金桥）



















