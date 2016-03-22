伊朗驻哈大使：纳扎尔巴耶夫访问伊朗将是两国关系中的重要里程碑

哈通社阿斯塔纳3月21日电（记者梅拉姆别克·拜哈林）纳扎尔巴耶夫总统曾谈到，伊朗不管是在国际层面，还是在里海地区都是与哈萨克斯坦具有重要伙伴关系的国家。近日，伊朗驻哈萨克斯坦全权大使莫基塔巴•达米尔奇卢接受本社记者采访，就哈伊两国双边合作关系发展的新机遇发表看法。

记者： 大使先生，您对哈萨克斯坦和伊朗两国当前政治经济关系水平有何评价呢？

达米尔奇卢：目前，伊朗和哈萨克斯坦之间的双边关系，不管是区域性或国际层面都具有积极和稳步发展的特点。但我们认为，两国在许多领域的关系水平还有很大的发展空间。而两国高层的互访也将预示两国关系的进一步加强。近几个月来，包括对伊朗实行的经济制裁在内的一系列障碍的消除，更为两国经济关系的发展增添了新的动力。考虑到两国当前的国家实力及今后的发展潜力，以及双方良好的铁路、海运和空运等交通基础设施条件，相信伊朗和哈萨克斯坦之间的经济关系水平将得到进一步提高。

记者：如何评价为哈萨克斯坦与伊朗之间的经贸关系而建设的铁路？

达米尔奇卢：发展交通基础设施是发展两国经济关系必要的前提条件。2014年，伊朗－土库曼斯坦－哈萨克斯坦国际铁路线的开通，为哈萨克斯坦能够加强与伊朗及波斯湾的联系开通了道路。

这一重要的铁路线的开通，不仅保障了两国紧密联系，同时也为哈萨克斯坦建立与伊朗周边国家及其海港关系创造了机会。另一方面，此铁路线还将成为伊朗与中国和俄罗斯加强联系的桥梁。

而在该铁路线的实际使用方面，哈萨克斯坦已经和土库曼斯坦及伊朗组成联合委员会，就共同的铁路收费标准达成协议。而为节省货运时间和成本，双方目前正在和中国及俄罗斯就相关协议的制定展开对话。

记者：基于针对伊朗的经济制裁已经被取消，伊朗和哈萨克斯坦之间的双边经贸和投资关系在未来几年当中能否有所改善呢？

达米尔奇卢：就像我们之前所谈到的，伊朗和哈萨克斯坦已具备改善双方经贸及投资领域关系的前提条件。在最近几个月的时间里，为建立与伊朗的联合投资项目，不少国家的经贸考察团已与我国达成各类相关协议。因为谁能够更加迅速的迈出关键的步伐，谁就有机会获得更多的回报。

我认为，在发展两国经贸关系的过程中，仅靠双方达成的共识是远远不够的，还需进一步落实诸如减轻两国企业家互访相关程序，消除关税壁垒，简化银行及保险相关手续等实际措施。

如果所提到的这些问题能够得到妥善解决，那两国势必能够扩大双方投资规模。哈萨克斯坦投资和发展部以及农业部部长最近一次率团考察德黑兰，可以说是双方投资项目能够得到具体实施的重要一步。这也同时将为促进两国关系进一步加强提供新的动力。

记者：您对纳扎尔巴耶夫总统访问伊朗有何期待呢？

达米尔奇卢：伊朗的经济制裁被取消后，其他国家对伊朗进行的众多高级别访问我们有目共睹。大家也已意识到发展与伊朗关系的重要性。

我们认为，纳扎尔巴耶夫总统此次访伊，不仅仅是讨论两国关系发展，还有更重要的是讨论落实双方大型经贸投资项目的绝佳机会。另外，伊朗方面非常期待此次访问能够解决妨碍两国关系进一步发展以及双方拓展其他领域合作所面临的障碍。

纳扎尔巴耶夫总统访问伊朗，将成为两国关系史上重要的里程碑。此行在大大促进两国双边关系发展的同时，也将改善双方区域性及国际关系层面中的相互作用。

最后，在此祝贺哈萨克斯坦人民我们共同的纳吾热孜节快乐！

记者：谢谢！（编译：塔布斯）