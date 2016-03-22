今天是哈萨克传统节日——纳吾热孜节！（图）

哈通社阿斯塔纳3月22日电 今天是哈萨克传统节日——纳吾热孜节！纳吾热孜节是哈萨克人每年最为期待的节日之一。它是哈萨克的新年，恰逢春分（3月22日前后）。在哈萨克语中，“纳吾热孜”意为辞旧迎新。

古人认为新的一年应当在光明战胜黑暗，第一缕温暖取代寒冷的冬夜时庆祝。农历正月春分，昼夜相等，是“交岁”的一天。哈萨克人把辞旧迎新的这一天便作为自己的节日。对于哈萨克人来说，纳吾热孜节就象征着春回大地万物复苏。而没有参加此节日就相当于还停留在冬天。

根据哈萨克习俗，在纳吾热孜节期间，哈萨克人会将泉水周围收拾干净，打扫落叶和其他垃圾，称之为“打开泉眼”。人们在节日来临前，都会打扫除旧，穿上节日的新装，修葺劳动工具。节日来临之时，人们也会积极参加活动。另外，人们在节日之前会偿还债务，消除隔阂，与周围人和睦相处。人们认为，如果纳吾热孜进入善良的主人家，所有的疾病、不幸、灾难都会远离他，欢庆节日将会带给他一整年的富足与好运。

纳吾热孜粥是节日不可缺少的一部分。纳吾热孜粥包含７（或9）种成分，包括水、牛奶、肉、禾本植物和盐等，它们象征着幸福、成功、智慧、健康、富裕、成长和上天的庇护。这种营养健康的纳吾热孜粥也正是古人智慧的体现，而数字7和9被哈萨克人认为是幸运的数字。

纳吾热孜节来临之时，人们相互祝福，表达新年的喜悦。节日当天，人们会组织丰富多彩的娱乐活动和具有民族特色的各种表演、游戏。最吸引人的莫过于哈萨克弹唱艺人的弹唱比赛，人们弹奏冬不拉，在欢乐的氛围中迎接新的一年。

据悉，2001年纳吾热孜节正式成为哈萨克斯坦国家法定节日。































































