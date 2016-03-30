纳扎尔巴耶夫会见欧盟委员会主席容克

哈通社阿斯塔纳3月30日电 据总统府新闻局消息，30日，纳扎尔巴耶夫总统在比利时首都布鲁塞尔会见欧盟委员会主席容克，双方就加强哈萨克斯坦与欧盟在政治、经济贸易等领域联系的有效途径，以及中亚区域性合作等问题交换意见。

纳扎尔巴耶夫与容克在会谈之后共同出席新闻发布会。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦是原苏联加盟共和国中首个与欧盟签署加强伙伴关系与合作协定的国家。而该协定中关于经贸领域的协议将于今年5月1日起生效。

纳扎尔巴耶夫感谢欧盟对我国成功举行马吉利斯（议会下院）选举的认可，并且邀请欧盟国家参加2017阿斯塔纳世博会，同时加入阿斯塔纳金融中心的建设工作。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦与欧盟已就为探寻制裁问题的有效解决途径继续共同努力达成共识。

纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦与近邻——中国和俄罗斯都具有紧密的友好合作关系，尤其在经济合作领域更是主要的合作伙伴。

纳扎尔巴耶夫提到，哈萨克斯坦与欧盟在此次会谈中还就放宽签证政策，以及欧盟国家对哈萨克斯坦航班限制的解决办法进行了讨论。

容克在新闻发布会上表示，相信哈萨克斯坦与欧盟在经济贸易领域的合作将得到进一步发展。双方在会谈中涉及的议题还包括人权保障以及哈萨克斯坦目前正在实施的改革措施。

容克强调，欧盟对哈萨克斯坦在中亚区域一体化进程中的协调作用充满信心。（编译：塔布斯）

