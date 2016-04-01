哈萨克斯坦宗教人士谈女性权益

哈通社阿斯塔纳4月1日电 哈萨克斯坦著名伊斯兰宗教学者阿尔曼•库阿尼西巴耶夫近日访问阿克托别州首府阿克托别市，受到当地居民的热烈欢迎。

库阿尼西巴耶夫在阿克托别市运动中心举行的演讲，吸引了超过4000人到场。



为了保障演讲活动的安全、有序，地方政府专门为演讲安排相关警力维持会场内外秩序。



前来聆听学者演讲的听众，上至头发花白的老翁，下至怀抱幼儿的妇女，熙熙攘攘的人群将运动中心内的演讲场馆挤得满满当当。



库阿尼西巴耶夫向所有来聆听演讲的听众表示了感谢，并诚挚感谢组织这次活动的阿克托别州伊玛目努尔兰•巴依吉格特吾勒。



在长达2个半小时的演讲和交流中，4000多位听众向学者提出了1200多个问题。在一一解答这些疑问的同时，阿尔曼•库阿尼西巴耶夫还向听众们重点阐述了自己对女性权益的观点，以及对当前伊斯兰教信众中错误的女性观念的担忧。



活动中，许多人向学者提出了有关女性是否应该广泛参与社会活动，以及女性受教育权方面的问题。他强调，让女性拥有更多的受教育机会，更广泛的发挥女性在社会上的作用，不仅符合伊斯兰的宗旨，而且对于社会和谐和家庭稳定具有非常重要的意义。



"说到女性权益问题......如果您的妻子怀孕了，您肯定会希望找一位女性医生来照顾她。没错吧？前段时间，有一位年轻人告诉我，他的妻子由于耳疾，在医院接受了一名男性医生的诊治。年轻人对我说，他对于那位男性医生在诊治过程中与他妻子的‘亲密接触'感到不适，甚至嫉妒。您瞧，既然男人们都会对男性医生感到嫉妒，那就更应该让自己的女儿、妻子去接受教育，去培养更多的女医生来为女性诊病。给女性更多的权利、更多的工作机会，问题也就自然解决了。" 阿尔曼•库阿尼西巴耶夫说。



这位一直以来都在积极关注女权问题的学者，还对当前社会上出现的一些早婚现象表示了忧虑。



"愿上天保佑，在哈萨克斯坦的某些地区，女孩子常常15岁就出嫁了。刚刚完成9年级的高中学业，就嫁为人妻。有一个姑娘告诉我，她对于信仰的道路是有所憧憬的，渴望了解宗教知识，愿意戴上头巾追寻信仰之路。可是一旦她这么做了，就会突然出现一些教友，跑去对她母亲说‘你还让你的女儿上学做什么呢？不如让她嫁给我吧，让她做我的第二任、第三任妻子'。我问她，‘那么你母亲会同意吗？'得到的答案居然是‘可能会吧'。为什么会这样？父母到底在想什么？出于对那些‘教友'的恐惧还是其它原因？我不知道。"学者显然对此甚为担忧和愤怒。



这位学者还严厉的谴责了那些多次结婚，同时又通过所谓的"塔拉克"方式随意抛弃妻子的男性。



"好吧，我们姑且同意让年轻人早些步入婚姻的殿堂。但他们真的得到幸福了吗？实际上，很多男性在此之前就已经结过多次婚了，他们随随便便就把‘塔拉克'说出口，以此与妻子离婚，另觅新欢。"他说。



阿尔曼•库阿尼西巴耶夫认为，这种假借宗教名义的婚姻是对公序良俗的严重破坏，同时也是对女性权益的践踏。



"女性权益是天大的事情，兄弟们，要谨记。"学者在演讲中这样强调。



仍将在阿克托别市逗留多日的阿尔曼•库阿尼西巴耶夫，今天还将出席阿克托别中心清真寺的周五聚礼。此外，他还计划周游周边多个县市，举行演讲和交流活动。



阿尔曼•库阿尼西巴耶夫是哈萨克斯坦著名的宗教学者，在哈萨克斯坦神学界和宗教信徒当中拥有相当大的知名度。（编译：塔尔）