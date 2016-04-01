纳扎尔巴耶夫在华盛顿发表演讲 呼吁建立全球稳定的地缘政治格局（图）

哈通社华盛顿4月1日电 纳扎尔巴耶夫总统1日在美国华盛顿卡内基国际和平基金会总部会见美国社会和政治界人士，并发表演讲。

纳扎尔巴耶夫首先感谢卡内基国际和平基金会为此次会面付出的努力，并指出，作为世界上第一个致力于研究和平问题和推广世界事务的公众教育机构，一个多世纪以来，卡内基国际和平基金会为国际关系的发展做出了重要贡献。



纳扎尔巴耶夫就当今国际体系结构存在的问题和哈萨克斯坦在国际舞台上发挥的作用发表了看法。



纳扎尔巴耶夫说，20世纪和21世纪交汇的15年间世界发生了一系列重大历史性事件，25年前，许多人对哈萨克斯坦独立能否延续下去还持怀疑态度。



纳扎尔巴耶夫说："国家需要从零起步，需要从计划经济过渡到市场经济，从集权体制迈向民主制度。在短短的25年时间，哈萨克斯坦国家性得到加强。为建立现代市场经济，为国家的振兴，我们做了大量艰辛的工作，同时也积累了宝贵的经验。"



纳扎尔巴耶夫还介绍了哈萨克斯坦正在实施的国家建设"百步计划"。



他说："在21世纪，将哈萨克斯坦建成拥有更民主更先进的政治制度、拥有发达的公民社会和知识性经济体系的国家是‘百步计划'的宗旨。"



纳扎尔巴耶夫详细介绍了哈萨克斯坦参与全球反核运动情况。



他说："哈萨克斯坦赞成中亚成为无核武器区，我们呼吁建立全球稳定的地缘政治格局。这就是说，需扩大欧亚、拉丁美洲和非洲等6个洲的无核武器区范围。2015年8月，哈萨克斯坦与国际原子能机构签署在哈萨克斯坦境内建立低浓缩铀银行协议，协议的签署说明我们已向此方向迈出了一大步，同时也算是重大的国际性事件。全世界应当将此事件当成和平利用原子能的重要举措，并给予高度评价。



纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦始终为伊朗核问题国际谈判提供了大力支持，并为达成最终结果作出了重要的实际贡献。召开核安全峰会十分必要，哈萨克斯坦深知会议的重要性，也是该峰会的积极参与者。



他说："现在是该做出禁止将杀伤性武器安置在外层空间、海洋底及北极的重大决策的时间了。有必要制定国际协定和出台联合国决议，禁止将新的科学研究成果用于制造新的大规模杀伤性武器。"



纳扎尔巴耶夫说，反核运动是一项长期而艰巨的任务。



他说："哈萨克斯坦所倡议的国际反核运动已得到国际社会的普遍认可，它的主要目标就是反对核武器扩散，作为第九届促进《全面禁止核试验条约》生效大会共同主席国，哈萨克斯坦将继续为全面禁止核试验成为常态化尽最大努力。"



作为演讲的一部分，纳扎尔巴耶夫还谈及当代国际安全的热点问题。

纳扎尔巴耶夫指出，人类希望二十一世纪成为和平与国际合作的新时代。不幸的是，我们失去了千载难逢的可以建立一个更安全，更稳定的世界秩序的机会，世界再次面临着威胁，而且是不能被低估的威胁。这种威胁极可能是发生在全球范围内一场致命的战争。



他说，1968年签署的《核不扩散条约》多年来面临多重危机，可以肯定，它并没有发挥应有的作用。地缘政治竞争和重要玩家间信任危机却导致防止核武器扩散的承诺正在消弱。



纳扎尔巴耶夫说，21世纪最严重的问题之一就是核恐怖主义的威胁以及核材料、放射性材料的非法贩运。世界正在逐步走向更加危险和难以预测的核时代。60多年以前，著名科学家爱因斯坦和罗素提出一个问题，即人类将灭亡还是人类会远离战争？消除战争是人类文明最艰巨的任务，除此之外，人类别无选择。"。



关于全球经济危机起因，纳扎尔巴耶夫肯定地说，全球经济和金融深层次问题，是目前造成世界经济不景气的主要原因之一。

纳扎尔巴耶夫说，4年前，我们倡议发起“G-全球”，旨在团结抗击危机的所有国家。全球发展问题应该由整个国际社会共同解决，而不是8个或20个国家。在"G-全球»框架下举办的阿斯塔纳经济论坛提出的世界反危机计划，已经得到国际社会广泛的支持。



纳扎尔巴耶夫还表示，哈萨克斯坦正在竞选2017-2018年任期的联合国安理会非常任理事国席位，坚信，哈萨克斯坦会得到国际社会的鼎力支持。

纳扎尔巴耶夫还分享了他对欧亚地区的发展前景的看法。



他说， 从地缘政治角度看，欧亚地区始终地处重要的地缘和能源战略要地，一直是世界主要力量博弈的重点地区。从中国、俄罗斯、美国、欧盟到印度、伊朗及土耳其，均享有特殊利益。通过深化合作和加快一体化进程，可减少在这一区域发生冲突的可能性，这在欧亚显得非常重要。这就是我建议成立欧亚统一经济空间的主要原因所在。

纳扎尔巴耶夫谈到欧亚经济联盟的运作。

他指出，欧亚经济联盟是具有货物，服务，资本和劳动力资源统一规则的经济联盟。可以肯定地说，联盟中无任何重建苏联的意图，联盟仅仅是一个经济体，各国都应消除冷战阴影，否则，它会阻止我们着眼未来。



纳扎尔巴耶夫说，2016年是哈美建交25周年，对两国人民和政府具有特殊的意义。



他说，哈美两国在安全和防核扩散领域的合作成果经得起时间考验。举办核安全峰会既是美国倡议，又是日益受到国际关注的重大问题。哈萨克斯坦对美方的倡议给予了全力支持，同时成为该峰会的积极参与者。



纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦将继续在核裁军和核不扩散领域做出不懈努力。



他说，面对未来，我常想起一个历史性的日子 -1995年4月24日 即哈萨克斯坦从原苏联继承的核弹头从哈境内被运出的那一天。两个世纪前，美国总统林肯曾说，"你不能藉由今天的逃避，来逃脱明天的责任。"核试验给哈萨克斯坦民众带来了令人发指的灾难，所以民众真切地希望禁核。我坚信，总有一天，我们会创建一个没有核武器的美好世界。



演讲结束后，纳扎尔巴耶夫回答了一些听众的提问。（编译：金桥）









