纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦享有举办核安全峰会道义上的权利（组图）

哈通社华盛顿4月1日电 当地时间4月1日，纳扎尔巴耶夫总统出席在华盛顿国际会展中心举行的第四届核安全峰会第一次全会，并在会上作主旨发言，全面阐述哈萨克斯坦在核安全问题上的政策主张。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦位居核设施和核材料最安全的世界前二十个国家。



纳扎尔巴耶夫说，我们在国家层面采取了一系列的核安全措施，核材料出口监管制度完善，核材料和放射性材料鉴定中心正在建设当中，位于阿拉木图核物理研究所的反应堆已被转换为低浓缩铀型反应堆，类似的转换工作在全国范围内将得到快速推进，哈萨克斯坦所有的核设施均处在国际原子能机构监督之下。



纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦是全世界最大的铀矿生产国，同时也是主要的出口国。因此，在用于和平目的的核能源的全球技术链中，哈萨克斯坦将占据自己应有的位置。值得一提的是，哈萨克斯坦与国际原子能机构联手在哈境内建成了核燃料银行，这对解决伊朗核问题起到积极作用。未来，愿意将核能用于和平目的国家和实体，均可利用该银行的资源。可以说，我们是低浓缩核燃料的国际保管者。哈萨克斯坦支持所有相关国家在平等基础上获得民用核技术。



纳扎尔巴耶夫强调指出，1991年哈萨克斯坦关闭塞梅核试验场，紧接着中国和美国政府宣布停止核试验，事件影响深远，赢得世界各国普遍赞誉和认同。今年是塞梅核试验场关闭25周年，借核安全峰会召开之际，我代表哈萨克斯坦政府正式邀请各国领导人出席塞梅核试验场关闭25周年纪念活动。



纳扎尔巴耶夫表示，奥巴马总统倡议举行的核安全峰会应延续下去，不能中途而废，因为核不扩散问题还远没有得到解决。我认为，哈萨克斯坦享有举办核安全峰会道义上的权利。若顺利举办，这将是世界各国人民送给哈萨克斯坦人民的一份大礼，因为哈萨克斯坦关闭了塞梅核试验场和放弃了世界第四大核武库。（编译：金桥）











