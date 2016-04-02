哈通社华盛顿4月2日电 纳扎尔巴耶夫总统1日在美国首都华盛顿举行的哈萨克斯坦媒体记者专场新闻发布会上表示，欧盟、 欧亚经济联盟及上合组织若实行自由贸易 ，欧亚大陆将获利巨大。

纳扎尔巴耶夫强调，在他近期的布鲁塞尔之行期间，哈萨克斯坦参议院（议会上院）批准了扩大同欧盟间战略合作伙伴关系的新协议。



"协议的部分条款，将从5月1日起正式生效。而协议完全生效，还需等待欧盟28个成员国全部完成对协议的批准。在这方面，我们已经获得了外交承诺。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫表示，在他同欧洲理事会和欧盟委员会领导人的会谈中，双方重点讨论了解除针对哈萨克斯坦航空公司开通赴欧航线的部分限制，以及欧盟向哈萨克斯坦公民开放免签的方面的问题。



此外，纳扎尔巴耶夫还谈到了华盛顿核安全峰会的主要议题。



他强调，联合反恐行动以及严防极端分子拥有核武器或核材料非常重要。



"这需要全球性的统一行动和广泛参与，我认为，应该建立一个旨在有效监控每一个与恐怖分子有联系的个体的统一体系。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫同时强调，保障核电厂等核能设施的安全同样是重中之重。



纳扎尔巴耶夫总统还就他在峰会期间同其他多国领导人进行的会谈，以及各方达成的共识回答了记者的提问。



纳扎尔巴耶夫表示，随着欧盟同欧亚经济联盟关系的进一步发展，双方之间的经贸往来将愈加频繁。



"有些人声称，欧亚经济联盟是在‘重塑苏联'。为了明确的厘清两者之间的明显区别、确保两个经济体之间贸易往来的畅通无阻，我曾建议召开欧盟和欧亚联盟间联合峰会。但至今，要召开这个峰会仍然面临着一些现实的阻力，西方国家针对俄罗斯的制裁便是其中之一。但无论如何，一旦欧盟、 欧亚经济联盟及上合组织之间最终实现自由贸易 ，欧亚大陆将获利巨大。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：金桥、塔尔）