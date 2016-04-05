纳扎尔巴耶夫就核安全问题署名文章在美国媒体发表

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统就核安全峰会的署名文章在美国国会山报"The Hill"发表。

文章中，纳扎尔巴耶夫认为，第四届核安全峰会将危险核材料的循环控制方面的合作提高到了一个新的水平。同时，核安全峰会的举办也是美国总统奥巴马在加强全球核安全领域作出的实际贡献。



纳扎尔巴耶夫在文章中写道：“根据核安全峰会的会议结果，目前核威胁对国际社会造成的威胁并没有减少，相反呈日趋增长的态势。而跨国恐怖组织势力的不断扩张和地区冲突的频频发生使一些新的国际安全问题摆在了我们的面前。”

纳扎尔巴耶夫在文章中着重提到哈萨克斯坦主动放弃前苏联第四大核武器库的宝贵经验，以及关闭前苏联最主要的核试验场——塞梅核试验场（Semipalatinsk Nuclear Test Site）的历史性决定。而这些关键性的决定为中亚地区的稳定奠定了坚实的基础。

纳扎尔巴耶夫在文章中强调：“我们消除核武器和核材料为地区带来了安全与稳定。但一个更为广阔的安全环境，需通过一个更为强大的相互安全结构来实现。联合国将塞梅核试验场关闭的8月29日定为了禁止核试验国际日。全面禁止核试验条约（CTBT）的生效，得到世界100多个国家普通公民的支持。”

纳扎尔巴耶夫最后还指出，单单靠禁止核试验不能完全解决问题根本。但《全面禁止核试验条约》的生效，将是我们朝着废除核武器的最终目标迈出的又一个坚实步伐。（编译：塔布斯）