投资和发展部：政府计划通过公私合作模式实现“数字化哈萨克斯坦”项目

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据投资和发展部消息，该部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫今日（6日）与"数字化哈萨克斯坦"项目负责人及相关工作人员举行会面时表示，政府将通过公私合作模式实现"数字化哈萨克斯坦"项目。

伊谢克舍夫说："目前，政府已决定将在‘信息化哈萨克斯坦'项目框架内实施‘数字化哈萨克斯坦'项目。这个项目将成为以公私合作模式实现的首批项目之一。今后，除具有战略性和机密性的信息网络以外，政府将不再对信息领域进行直接资金支持。而公私合作模式将被广泛运用。"



伊谢克舍夫表示，政府的主要目的是要在近几年让宽带网络覆盖全国农村和偏远地区。而培养互联网领域的专业人才是需要优先考虑的重要因素。

另外，政府还将启动"医疗和教育数字化"项目，使农村教师及医务人员能够获得通过网络远程学习的机会。



伊谢克舍夫强调，网络安全也是重要的议题之一。政府将在国家网络信息发展中广泛运用公私合作模式，尤其是与哈萨克斯坦这一领域本土企业的合作。



据悉，"数字化哈萨克斯坦"项目预计将于2025年完成。华为、思科和微软等国际知名企业均已表态希望参与此项目的建设。（编译：塔布斯）