哈萨克斯坦与伊朗签署多项合作文件

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据总统府新闻局消息，在纳扎尔巴耶夫总统访问伊朗之际，哈伊两国签署多项合作文件。

消息称，两国政府在谈判过程中，就实施有前途的项目进行了认真探讨，就发展和深化哈伊友好合作关系和其他共同关心的问题深入交换意见。双方指出，20多年来特别是近些年来，两国关系不断取得新的发展。对话和交流机制日益完善并有效运转，双方政治互信不断加强，务实合作和人文交流深入推进，在国际事务中的沟通与协作更加密切。未来两国关系发展的前景广阔，合作潜力巨大。

文件名录如下：



1. 《哈萨克斯坦共和国和伊朗共和国关于移管被判刑人员的条约》



2. 《哈萨克斯坦共和国政府和伊朗共和国政府关于植物检疫及植物保护的合作协定》



3. 《哈萨克斯坦投资和发展部与伊朗科研与技术部关于科学技术合作谅解备忘录》



4. 《哈萨克斯坦投资和发展部与伊朗工业、矿产和贸易部关于工业化领域的合作计划》



5. 《哈萨克斯坦政府与伊朗政府在‘丝绸之路'框架下进行长期合作的计划》



6. 《哈萨克斯坦央行与伊朗共和国中央银行合作谅解备忘录》



7. 《哈萨克斯坦国家铁路公司与伊朗铁路公司合作备忘录》



8. 《哈铁快运公司与 伊朗航运(IRISL)合作协议》



9. 《哈萨克斯坦巴伊铁列克国有控股公司与伊朗国家发展基金合作谅解备忘录》（编译：金桥）