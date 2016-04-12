纳扎尔巴耶夫总统在德黑兰同伊朗企业界代表举行会谈

哈通社阿斯塔纳4月12日电 据总统府新闻局消息，正在对伊朗进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统，12日在德黑兰同伊朗商界人士代表举行会谈。

涉及能源、农业、建筑业、矿业等多个领域的20多家伊朗企业代表参加了此次会谈。



与会伊朗人士强调，哈伊两国之间的一系列双边合作方向拥有十分诱人的前景。



纳扎尔巴耶夫总统亦表示，两国合作将取得丰硕的回报。期间，总统还号召伊朗各界人士广泛参与到"哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗"铁路线计划中来。



会谈中，纳扎尔巴耶夫总统向与会人士，就哈萨克斯坦在各领域的优势进行了详细的介绍。作为欧亚经济联盟成员国，哈萨克斯坦将为伊朗商人无关税的同其他成员国之间开展贸易，创造充分的条件。此外，哈萨克斯坦近期刚刚成为了世贸组织成员，并同欧盟签署了扩大合作协议。与此同时，哈萨克斯坦也拥有中亚地区表现最好的投资市场。



总统表示，为了吸引外来投资，哈萨克斯坦已经对市场环境和法律基础进行了必要的调整。此外，在"百步计划"框架下实施了多项改革举措，同时还在国内开展了大范围的私有化行动。



2017年世博会后，阿斯塔纳将建成中亚最大的金融中心。



纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦正在开展的，包括"光明大道"经济计划在内的一系列大型计划中，伊朗企业均有可参与并大展身手的机会。



总统高度评价了哈伊两国企业间达成的合作协议，并祝愿两国企业在今后的合作中取得良好的成绩。（编译：塔尔）