纳扎尔巴耶夫：我为哈乌两国人民的友谊深感自豪

哈通社阿斯塔纳4月15日电 据总统府新闻局消息，15日，纳扎尔巴耶夫总统在塔什干与乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫举行一对一会谈。双方就两国经贸、水利、能源、交通物流和人文领域双边合作交换了意见。

两国元首还就当前国际形势和保障地区安全，以及将于今年6月举行的上合组织塔什干峰会等议题进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫对哈乌两国历史悠久的友好关系进行了阐述。



他说："两国友好交往历史源远流长，两国人民心灵相连、情谊相通，这种情谊，在独立年代得到进一步加深。在当今的全球化时期,作为邻居，我们应敞开心扉，扩大交流与合作，这是我们应该认真做好的事。我为我俩和两国人民的友谊深感自豪。我们的最终目的是，让哈乌友好世世代代传承下去，而这也正是我们留给子孙最丰厚的精神财富。我代表全体哈萨克斯坦人民祝愿乌兹别克斯坦繁荣昌盛，人民幸福安康。"



卡里莫夫说，两国人民始终相互尊重，彼此支持，20多年来，国际风云变幻，我们两国各自情况也发生了很大变化，但两国的传统友谊历久弥坚。可以说，乌哈传统友谊经受住了国际风云变幻的考验。在当前复杂的国际形势下，两国应进一步密切友好交往，增强相互信任，携起手来，共同应对各种挑战。您的此访，将进一步推动两国在现有基础上增进相互信任，促进各领域务实合作，有助于我们找到更多利益契合点。



卡里莫夫指出，全球经济正面临困难且复杂的形势，这对各国都产生了不利影响，任何国家都不可能孤立地发展。哈乌两国都有自己的长处，因此，在经济发展道路上，两国完全可以相互学习，相互借鉴，共同进步。（编译：金桥）