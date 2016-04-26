纳扎尔巴耶夫：向外国公民出售土地是不会被讨论的问题（视频）

哈通社阿斯塔纳4月26日电 今日正在出席以"独立、包容、民族团结的未来"为主题的哈萨克斯坦民族和睦大会第24届代表大会的纳扎尔巴耶夫总统在会上发言时表示，向外国公民出售土地是不会被讨论的问题。

纳扎尔巴耶夫强调："近期，关于哈萨克斯坦将向外国出售土地的虚假信息持续出现，使民众对国家土地问题极其关注。政府在此之前已多次对此虚假信息进行辟谣，作为总统，本人也否认了此事。但我将再次重申，政府没有任何关于向外国公民或企业出售我国农用土地的议题，而这也是不会被讨论的问题。至于那些制造和散布谣言的人，应当依法严处。"

纳扎尔巴耶夫提到，我国农用土地租用年限原先为10年，但由于土地租用者不能在此期间收回其投资，因此政府决定将该年限延长至25年。而这种做法在许多国家都得到过实践。例如，俄罗斯土地租用年限为49年，阿联酋为99年，欧洲国家为25、49和99年。

纳扎尔巴耶夫补充道："近日在我国某些地区聚众游行的人们实际上和农牧民没有任何关系。他们对于农业领域的情况也知之甚少，甚至不清楚这些农业用地的具体位置。"（编译：塔布斯）

