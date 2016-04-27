“永恒的国家”爱国者宣言全文

哈通社阿斯塔纳4月27日电 26日，哈萨克斯坦民族和睦大会第24届代表大会在阿斯塔纳市和平和谐宫举行，大会由纳扎尔巴耶夫总统亲自主持。

主题为"独立、包容、民族团结的未来"的大会当天正式通过了"永恒的国家"爱国者宣言。

以下为宣言全文。

"人民的命运与他们的后人密切相关。命运的永恒存续，可以说是这个世界上每一个人至高无上的渴望。永恒的国家--这将是打开未来之门的钥匙，是令我们对未来充满希望的精神，是我们人民团结统一的象征......"

纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦独立日庆典上的讲话

2014年12月15日

我们，被共同的命运和历史记忆，与哈萨克大地紧密的联系在了一起。延续着伟大草原之国辉煌历史与传统的哈萨克斯坦公民们，实现了几代先辈梦寐以求的独立和自主。在即将迎接哈萨克斯坦独立25周年的时刻，我们秉持着对后人的责任感，对和平与和谐、团结和稳定的信念，对社会和国家至高利益的尊重，正式通过了

永恒的国家--爱国者宣言

在哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下，书写新哈萨克斯坦历史的荣耀和责任将被赋予我们的每一位后人。

独立以来，经历了充满收获的历史道路的我们，如今已经可以自豪的宣称，自己是一个富饶而强盛国家的公民。

我们，每一个哈萨克斯坦公民，共同肩负着建设命运共同体--"永恒的国家"的责任。这同纳扎尔巴耶夫总统2014年发表的《独立的传奇》中所表达的精神，相辅相成。

"永恒的国家"精神的核心，是最为朴素、清晰且为我们每一个人所珍视的真理--家庭的美满、热情好客的传统、对劳动的热衷以及稳定、和平和团结，此外还有对美好未来的坚定信念。

我们应该牢记"永恒的国家"所拥有的七个最根本的内涵，并将其传承和发扬下去，使其成为我们后人宝贵的精神财富。

"永恒的国家"，即--独立自主和阿斯塔纳

我们将永远忠诚于保卫国家主权独立和自主的神圣使命。

我们将阿斯塔纳视为国家繁荣和复兴的标志，并为之自豪。

"永恒的国家"，即--团结、和平与和谐

我们拥有一个共同的祖国--独立自主的哈萨克斯坦，我们每一个人的命运与哈萨克斯坦的命运密切相关、无法分割。

我们忠诚于保卫和平与和谐的使命，并努力令这一神圣的事业传承下去。

"永恒的国家"，即--世俗的国家与崇高的信念

公民权益与精神信念的统一，将是哈萨克斯坦走出属于自己的道路并在国际社会上获得尊重的保障。

我们将致力于每一个塑造了我们这片土地与众不同的文明形象的宗教，同世界其他不同文明之间的平等交流与合作。

"永恒的国家"，即--基于创新经济的稳定增长

我们将持续发展国家的工业和创新实力，合理的保护自然资源和环境，并将尊重知识和科学明确为人民最根本的素质。

"永恒的国家"，即--一个劳动型社会

国家所有的财富和成果，均来自于每一位哈萨克斯坦公民日复一日的辛勤劳动。

我们将为每一位公民发挥其自身最优秀的能力提供最充分的保障，并继续促进劳动者地位的提升，建立一个充满劳动精神与责任感的社会。

"永恒的国家"，即--共同的历史、文化和语言

我们应细致的对待共同拥有的历史。

我们将保障和促进哈萨克斯坦人民的文化多样性。

国语是维护社会稳定的基石，而三种语言的教学制度则将促进人民在国际社会上的竞争力。

我们，拥有同一个国家--一个共同的大家庭。

"永恒的国家"，即--保卫国家安全并积极投身参与全球性的国际和地区热点问题

我们有义务保卫我们的劳动成果。

保卫国家安全，是每一个公民最神圣的责任。

我们在高举和平与和谐精神旗帜的同时，将积极发展哈萨克斯坦在国际政治舞台上的影响力。

"永恒的国家"这一至高精神将成为我们的指路明灯。

我们将高举着哈萨克斯坦的蓝色国旗，并努力令这面荣耀的旗帜飘扬在世界的高峰之上。

这，是我们为了后人，为了哈萨克斯坦人民的幸福与繁荣而做出的明智抉择！

愿我们共同的祖国--永恒的国家永远昌盛！

愿哈萨克斯坦人永远的家园--伟大草原之国永享幸福与繁荣！

前进，哈萨克斯坦！

（编译：塔尔）