托卡耶夫：相关部门在“农业用地不会出售给外国公民”这一问题上的宣传解释工作很不充分

哈通社阿斯塔纳4月29日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）关于农用土地不会被出售给外国公民这一点，政府相关部门在对民众的宣传和解释方面的工作很不充分。

29日，在主题为"在欧亚经济联盟和世贸组织框架下为提高国内农业领域竞争力对相关法律规定进行规范以及落实"的参议院（议会上院）会议上，议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫如是说。

在发言中，托卡耶夫强调，为提高哈萨克斯坦农业在欧亚经济联盟和世贸组织框架内的合理竞争能力，应有效的发掘农业用地的潜力。

他认为，外国投资应该被纳入到农业发展当中。



"在我国境内，仍然有着大片土地尚未得到开发，这些土地就是农业领域亟待发掘的潜力所在。在农业生产方面，至少有1000万公顷的空闲土地可用于耕种。而要将这些土地纳入开发计划，就必须要求我们的政府、立法机关和非政府机构，做好对民众在这方面的法律和政策解读工作，正确的宣传国家的相关政策。"托卡耶夫说。

托卡耶夫还表示，目前政府相关部门在向民众解读和宣传农业用地相关法律和政策方面，尤其是农业用地不会向外国公民出售方面，工作非常不充分，造成了许多误解。

"我们有必要加大宣传工作的力度，动用一切必要的手段做好宣传解读工作，确保纳扎尔巴耶夫总统对国家管辖权相关问题以及提高土地利用率方面所下达的任务得到正确有效的落实。"托卡耶夫说。（编译：塔尔）