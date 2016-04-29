大量滞销原油积压海上 给油价反弹亮起红灯.

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哈通社阿斯塔纳4月19日电 据路透社消息，过去几周，数十艘满载未卖出原油的油轮聚集在海上，让人想起2015年实货供应增长，破坏了油价复苏的状况。

今年迄今原油期货大涨约75%，触及2016年高点每桶47美元上方，因为市场相信持续近两年的供应过剩已经减轻。

交易所数据显示，投资者对油市投资的速度创下纪录最快，持有创纪录高位的布兰特原油期货合约。

但实货市场亮起了红灯，为油价下跌埋下隐患，与去年春天发生的状况如出一辙。

"我们见到和2015年类似的情况，令人忧心，当时价格大涨至5月，下半年就崩盘，"德国商业银行分析师团队在一份报告中表示。

尽管价格大涨，美国原油库存却创纪录新高，而还没有出售的石油船货还在西非及北海上漂荡。

"库存创新高，这或许有点可怕，"一名交易商在论及投资人对油价的押注时表示。

本月在北海装船的福尔蒂斯原油增加了700万桶；福尔蒂斯原油为决定全球指标布兰特原油价格的油品之一。

这个数量相当于下月装船的福尔蒂斯原油的一半，而路透航运数据显示，4月至今尚未有预定运往亚洲的超级油轮，自去年8月以来这个重要的套利操作就再也没有发生过。

在尼日利亚，总计近5,000万桶的原油中，尚有近1,000万桶原油还没完成交易排定5月装船。虽然去年的数据可能是今年的两倍之多，显示过剩的程度相对较小，但由于不可抗力因素等等问题导致该市场供应减少约30万桶/日，过剩情形不能说不严重。

此外，伊朗为了夺回失去的市场份额也在加大产出，使更多的原油进入全球市场。

近月石油船货与远期船货的价差力度也打消了任何先储后卖的兴趣，即先储存现货原油、待未来价格上涨时卖出以赚取利润的操作。

"全球看，我认为先储后卖交易的原油需求应会下降，第一季这类需求在整体原油买需中还占据了很大比例。"PetroMatrix的Olivier Jakob说道。

"把石油储存起来并不具有经济效益，"他说道，指出此类交易仅是那些需要加工原油的炼厂在做。

**金钱的吸引力**

Jakob还指出，相较于未来期货价格，即期价格尚未升至足够高的水平，还不足以吸引数百万桶的储存原油重返实货市场。如果那种情况发生，如此大规模的原油涌入市场，也将迅速扼杀掉任何油价涨势。

另一个问题在于，布兰特原油期货在过去两个月里相较于其他指标原油，比如迪拜和美国原油的上涨速度。

这意味着非洲、北海和其他基于布兰特指标定价的原油，在面对亚洲和美国客户时竞争力下降，而上述地区的买家曾在今年稍早吃进尼日利亚原油。

"布兰特油价结构确实已企稳，"Jakob称，"所以在西非，他们需要缩小价差。"

对于正在恢复平衡的市场而言，闲置船货很有可能会加剧阵痛，虽说原油找到归宿的速度会更加缓慢，但却越来越多被加工为油品，而不是储藏于油轮中，等待有朝一日油价的反弹。

"(过剩原油)似乎又浮出水面，但至少这些原油正缓慢通向终端用户，"一位贸易商称。