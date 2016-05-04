马西莫夫召开政府例行会议 讨论财产合法化政策及森林火灾预防工作

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据总理官网消息，今日（4日），卡里姆•马西莫夫总理主持召开政府例行会议，讨论我国财产合法化政策实施进展以及森林和草原火灾的预防工作。

消息称，财政部部长巴赫特•苏丹诺夫和央行行长达尼亚尔•阿克舍夫就财产合法化政策实施情况进行汇报。

苏丹诺夫表示，目前申请合法化的财产估值达1.4万亿坚戈，其中1.2万亿坚戈已合法化。自财产合法化政策新规在2015年12月1日生效以来，合法化财产估值达7940亿坚戈，占总合法化财产估值的三分之二。

苏丹诺夫提到，新规出台以来，申请财产合法化人数明显增多，达到8.6万人。

阿克舍夫表示，财产合法化政策实施过程中，央行共设立相关账户910个，账户资金达5930亿坚戈。

阿克舍夫说："今年前4个月，央行已对专门账户资金的83%进行了合法化，平均每月合法化资金达1480亿坚戈。"

另外，内务部部长哈勒穆汗别特•哈斯莫夫在会上就我国森林和草原火灾的预防问题进行阐述。

哈斯莫夫表示，我国每年发生森林和草原火灾达4000起，占地18万公顷，造成经济损失2.3亿坚戈。

哈斯莫夫称，根据气象部门提供的信息，我国7-8月平均气温将保持在零上30度，而西部及南部地区将出现少雨天气，因此全国多个地区发生森林和草原火灾的风险居高。

哈斯莫夫提到，内务部就此问题已制定专项应急预案。初步确定救火设备及人员，其中包括救火车4779辆，救火直升机11架，救火列车47列和消防人员3.4万名。此外，紧急情况署计划与俄罗斯等邻国的救灾相关部门举行联合战术演习，进行跨境森林火灾的预防工作。（编译：塔布斯）