纳扎尔巴耶夫总统宣布暂时冻结引起舆论争议的土地法修正案

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据总统府新闻局消息，根据原定日程安排，由纳扎尔巴耶夫总统主持的政府工作会议5日在总统府举行。上下两院议长、总理、总统办公厅主任、政府各部部长及其他相关机构领导人出席会议。

会议上，纳扎尔巴耶夫总统对当前国家发展过程中的主要问题，尤其是针对土地改革中存在的问题进行了重点评价，并下达了一系列任务。

纳扎尔巴耶夫强调，正在国内开展的五大改革目标，是应对当前全球性经济危机的重要计划。

"国际上当前面临着投资缺乏的现状，发展中国家已经开始出现了资本流失的情况。针对新兴市场的投资20年来首次出现了倒退。如果说，2008年至2014年间哈萨克斯坦外来投资额度每年平均达到了240亿美元的话，今年这一数据仅仅只有不足150亿美元。各国之间针对外资的竞争开始加剧，为吸引外资的流入，都在相继出台各类优惠政策。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，目前我国从事农业生产的经济人口总数为230万人。

"但在农业领域，我国的劳动生产率十分低下。在国内的农场中，每公顷土地的收益只有400美元。而同样在1公顷土地的收入的标准下，美国农民的收入是1500美元、德国为2800美元、法国为3200美元。农业领域现在非常需要引进新技术、新装备，并在基础设施建设方面进行大量的资金投入。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫强调，当前世界上多个国家都在争相推出新政策，努力吸引外来投资。

"根据各国实践证明，在农业领域的大规模投入，需要至少10-15年的时间才能得到有效地收益和回报。多年以来，哈萨克斯坦土地法中对农业用地的出租期限一直为10年期，这一期限包括承租农用土地进行开发的外国公民。然而，农业领域至今仍然没能吸引到足够的投资。目前由外国资本进行投资开发的农业用地总面积仅有6.5万公顷，仅占全部被用于出租的农业用地的0.06%。但是，这些土地的产量和收益却远高于其他土地。延长土地承租期限，是当前国际上通行的做法。比利时、德国、希腊、荷兰等国在土地承租问题上，便鲜少设置障碍。在法国，土地承包的最长时限达99年。在针对土地法相关条款的修正案中，这些先进的经验和做法都得到了参考。但必须清楚地说明一点，那就是从始至终，法案中都没有提到过任何与允许外国公民购买国有土地的条款，过去没有，现在也没有。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统强调，新法案的内容并没能准确传达到需要了解这些内容的人群当中。

"相关法案的内容和条文，并没有在群众当中进行广泛的讨论。所以，人民对法案所产生的疑虑和担忧是完全正确的。如果哈萨克斯坦人民对于某一项政府决议存在质疑，那么这个决议必然是有问题的。毕竟，任何一项改革和决议的出发点，都是为了为人民谋福利。当前针对土地法修正案，国内舆论就存在着广泛的疑虑。"纳扎尔巴耶夫说。

针对这些情况，纳扎尔巴耶夫总统决定将引起舆论广泛争议的土地法部分修正条款的施行期限冻结至2017年。

"这一问题必须得到详细、妥善的处理。若议会在讨论后能够得到共识，冻结令将被取消；如若不能，则法案将被否决。引起人民广泛不满的法案，是不需要的。同时我们也要令民众明确的了解到，在冻结令期间，农业领域的发展很可能遭遇停滞甚至衰退。我正式下令由第一副总理萨金塔耶夫负责，组织专项委员会全权负责此事，委员会要涵盖所有于此相关的政府机构和非政府机构。对于那些引起广泛争议的条款，需进行大范围的讨论后达成共识，并提交议会审议。我同时要求祖国之光党在民主政治团体框架下，积极地参与到相关内容的宣传和解释工作当中去。所有的政党、民间团体以及媒体，都应该参与其中。我同时期待政府和议会两院议员，也能积极地参与此项工作。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统称，目前国内拥有8000多个农业企业、17.8万农场、超过150万私营农业个体。

"这些真正的劳动者们，在远离城市的农场、草原劳作，不会见天守在电视、电脑和手机后面等着看新闻。而诸位决策者们，则是坐在办公桌后，相互讨论来作出事关这些劳动者利益的决策的。能否认这一点么？我们的法律究竟是为了谁的利益而制定和颁布的？无论是农业部也好，国家经济部也好，政府其他部门也好，其官方网站上没有一条能够令人满意的针对土地法相关问题所做出的详细解答。这个政策原本是为了国家经济，为了人民的福祉而提出的。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫批评称，农业部和国家经济部在事关土地法修正案的问题上，未能尽到应尽的责任。

"我不能说这两个部的工作是糟糕的。但在应该采取行动，正确的向公众解释和宣传相关问题的时刻，他们出现了工作上的缺失。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统批准了国家经济部部长多萨耶夫的引咎辞职申请，并对农业部部长马梅特别科夫在工作中的失职情况做出了严厉的批评。

纳扎尔巴耶夫总统还解除了国家经济部副部长沃斯肯巴耶夫的职务。

此外，纳扎尔巴耶夫总统要求由农业部统筹负责管理与土地关系调节相关的各项事务。（编译：塔尔）