毕申姆巴耶夫就任国家经济部部长

哈通社阿斯塔纳5月6日电 库万德科•毕申姆巴耶夫6日被任命为哈萨克斯坦国家经济部部长。

库万德科•瓦里汗吾勒•毕申姆巴耶夫 1980年4月11日出生

1999年毕业于哈萨克国家管理学院国际关系专业；2001年在博拉沙克奖学金计划框架下完成美国华盛顿大学工商管理学院学业，获得商业管理硕士学位；2002年完成塔拉兹杜拉特国家大学法学专业学业。

2001-2002年 任哈萨克斯坦开发银行总经理；

2002年8月-2003年3月 任预算政策制定署分析司司长、哈萨克斯坦经济和预算规划部战略规划和投资政策司投资规划和分析处副处长职务；

2003年-2005年 在国家投资基金、市场营销和分析研究中心、"沃尔达巴斯"公司等机构任职；

2005年-2006年 任哈萨克斯坦经济和预算规划部顾问；

2006年-2007年 任哈萨克斯坦总理顾问；

2007年-2008年 任哈萨克斯坦工业和商业部副部长；

2008年-2010年 任总统办公厅社会经济监测科主任，总统助理；

2010年-2011年 任哈萨克斯坦经济发展与贸易部副部长；

2011年-2013年 任"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金股份公司董事会副主席；

2013年5月22日至今 任巴伊铁列克国有控股公司董事会执行主席。