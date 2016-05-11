外交部长伊德里索夫出席联大高级别全会

哈通社阿斯塔纳5月11日电 正在美国纽约进行工作访问的我国外交部长伊德里索夫，于5月10日出席了联合国大会当日在纽约找来的高级别全会。

本次高级别全会主题为"一个充满风险的世界：当今国际和平与安全所面临的威胁"。

会议主要就如何应对国际和平与安全方面的挑战举行辩论。

联大主席吕克托夫特、常务副秘书长埃利亚松、印尼前总统尤多约诺、前阿盟秘书长穆萨以及2011年诺贝尔和平奖获得者莱伊曼•古博韦等出席了此次全会。

会上，伊德里索夫向与会各方介绍了哈萨克斯坦政府在国际和平与安全方面各类问题上所秉持的政策和思路，并详细阐述了纳扎尔巴耶夫总统在《21世纪"无核化世界"宣言》中，针对反核武器扩散、反恐和国际安全建设方面提出的观点和建议。

伊德里索夫表示，这些观点以及据此提出的各项建议和号召，是哈萨克斯坦在维护国内和平和谐，建立相互信任、合作和安全的国际秩序上所做出的努力。

"推动全球无核化运动，是实现国际安全体系建设、削减和组织非核武器扩散上的重要而有益的行动。这将为缓解战争隐患，实现社会经济发展起到必要的作用。"伊德里索夫说。

在全会辩论中，伊德里索夫还提到了纳扎尔巴耶夫总统就建立统一的国际恐怖组织名录、国际联合反恐机制的组建等问题。

"我们希望所有联合国成员国，能够支持哈萨克斯坦提出的建立国际联合反恐机制的建议。"伊德里索夫说。

据悉，全会结束后，伊德里索夫还同联合国反恐执行局执行主任拉博德及联合国反恐事务专项小组组长扎汗格里•汗就此问题进行了会谈。

此外，伊德里索夫外长还作为贵宾，出席了由联大主席吕克托夫特主持的题为"下一任秘书长面临的充满危机的世界：期望与现实"的专题活动。活动中，伊德里索夫外长被推举为"对安全与和平的威胁专项讨论小组"领导人。

据悉，该讨论小组将就当前国际社会面临的诸多安全挑战，及下一任联合国秘书长将要面临的困难进行广泛讨论、深入交换意见，并向联大提供建议和帮助。

消息称，伊德里索夫外长此次纽约之行，还肩负着宣传和推动哈萨克斯坦竞选联合国安理会2017-2018年非常任理事国席位进展情况的任务。为此，外长将在纽约，同世界各国外交部长举行一系列会晤。（编译：塔尔）