吉尔吉斯成为首个可网络游览全境的中亚国家

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据互联网搜索巨头美国谷歌公司透露，吉尔吉斯共和国成为了全球第77个、同时也是中亚国家首个可以让游客"坐在家中游遍全国"的国家。

基于谷歌公司提供的谷歌地图（GoogleMaps）和谷歌地球（GoogleEarth）服务，网民可通过从距离地面2.5米高度拍摄的360度全景照片，欣赏和游览吉尔吉斯国内的绝大部分地区。为完成吉尔吉斯境内的全景拍摄任务，谷歌街景（GoogleStreetView）团队在该国进行了多年的实地拍摄工作。

如今，网民已经可以轻松的通过这一网络服务，游览吉尔吉斯各城市的街道、著名景点、博物馆，了解那里的历史、人文和民俗风貌。

"这将为促进吉尔吉斯的旅游业，提供巨大的助力。游客还可以通过这一服务，寻找最近的加油站和其他目的地。外国游客在吉尔吉斯旅游时，也可以轻松的通过自己的手机找到旅店等设施。"谷歌公司相关业务负责人奥尔加•雅克穆吉克称。

谷歌公司还表示，游客不仅可以通过3D可视全景图片查看吉尔吉斯风貌，还可通过这一服务制定合适自己的旅游计划和路线图。（编译：塔尔）