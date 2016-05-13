约旦首都安曼市市长：纳扎尔巴耶夫总统领导下的哈萨克斯坦成为了当今世界最安全的国家之一

哈通社安曼5月13日电 约旦首都安曼市市长阿格勒•比尔塔基日前在接受哈通社记者采访时表示，在纳扎尔巴耶夫总统的努力下，哈萨克斯坦已经成为了当今世界最为安全的国家之一。与此同时，他在美国华盛顿核安全峰会上发表的《21世纪"无核化世界"宣言》，视为国际社会的未来所做出的重要贡献。

比尔塔基表示，纳扎尔巴耶夫总统提出的无核化世界构想，令他收获了来自世界各国的尊重。

"哈萨克斯坦总统在华盛顿和安全峰会上的发言，对我国，以及国际社会都留下了深刻的映像。他号召全球领袖，为了建立一个和平和谐的21世纪新秩序，自愿放弃核武器。在演讲中，纳扎尔巴耶夫总统向人们讲述了自己在政治生涯中的经验教训，以及哈萨克斯坦作出决定国家命运的重要决议--关闭核试验场期间的种种历史经历。因此我认为，《《21世纪‘无核化世界'宣言》是充满了人道主义关怀，并放眼人类未来的重要文献。"他说。

安曼市长还认为，核武器一旦落入那些无视人类生命和财产权利的恐怖主义组织手中，后果将不看设想。

"纳扎尔巴耶夫总统的提案，提醒了国际社会在国际和平和人权问题上的重要缺失。我相信，纳扎尔巴耶夫总统这份已经成为了联合国正式文件的宣言，将最终得到国际社会各国领袖的广泛认同和遵守。" 比尔塔基说。

他还称，宣言所提出的观点，有很大可能将按照哈萨克斯坦既有的经验得以最终实现。

"约旦境内有很多在苏联时期，接受了俄式教育的约旦人。依靠他们，我们能够及时地了解独联体国家所发生的各种新闻。哈萨克斯坦总统为自己国家的跨越式发展，做出了巨大的贡献。在25年的时间里，他令哈萨克斯坦成为了国际上最安全、最稳定、工业不断发展的国家之一。与国际上许多国家相比，哈萨克斯坦在人权和安全问题上居于前列。就我们所知，哈萨克斯坦政府同社会之间的对话渠道畅通，并且纳扎尔巴耶夫总统一直在努力的建设一个文明、民主的国家。我相信哈萨克斯坦人民的睿智，对比中东许多国家当前的状况，他们必然会更加珍惜当前来之不易的宝贵财富，并作出正确的选择。" 比尔塔基说。

安曼市长称，他将在近期前往哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，出席将在那里召开的阿斯塔纳经济论坛。他表示，非常期待这一行程。（编译：塔尔）