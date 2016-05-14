土改委员会将每周召开一次会议（图集）

哈通社阿斯塔纳5月14日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）每周六举行一次会议，将成为土地改革委员会的惯例。

14日，哈萨克斯坦第一副总理、土地改革委员会主席巴赫特詹•萨金塔耶夫在土地改革委员会第一次会议上如是说。

"下一次会议将于下周六10点召开，会议主题将围绕土地出售相关问题。之后，我们还将明确其他需要进行讨论的议题，并将之纳入会议日程。"萨金塔耶夫说。

据悉，哈萨克斯坦土地改革委员会第一次会议14日早晨10：00时开始，持续近6个小时。75名土地改革委员会成员共有70人到会，其中63人在会议上发言，阐述各自意见，并就土地改革委员会应该采取的各项工作达成了广泛共识。

根据政府确立的土改委员会名单，75名成员中包括参议院和马吉利斯（议会上、下院）议员代表、政府相关部门代表、各政党和农业行业协会代表、相关学者及社会人士等。

据此前报道，5月5日，纳扎尔巴耶夫召开总统办公会议，要求政府尽快成立相关委员会，统筹处理与土地法相关修正案有关的各类问题，委员会由第一副总理巴赫特詹•萨金塔耶夫负责。

纳扎尔巴耶夫表示，民众不认可的法律，对于政府将毫无意义。但政府需向民众清楚地解释，土地法修正案一旦被取消，我国农业发展的前景将遭遇严重的问题。另一方面，政府需考虑民众的利益，而这些"民众"指的是真正在土地上劳作和耕种的农民，而不是在大街游行的人们。

纳扎尔巴耶夫强调，新成立的土改委员会应同政府和非政府机构一道，向公众妥善做好土地法修正案的宣传和解释工作，捋清该法案引起的各类争议问题，并向议会作出合理的解答和提供相关建议。在此之后，议会将对该法案进行重新审议。（编译：塔尔）













































