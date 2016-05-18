纳扎尔巴耶夫：不应让人民生活水平下降

哈通社阿斯塔纳5月18日电 据总统府新闻局消息，18日，纳扎尔巴耶夫在总统府召开国家2016年前4个月社会经济发展总结会议。中央政府各部门代表，以及阿斯塔纳和阿拉木图市市长出席会议，就国家主要政策项目在全国各地区的实施情况和独立25周年庆典的准备工作进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫提到，尽管受到经济危机的影响，我国制造业依然呈现出增长趋势。农业领域生产规模增长2.6%，汽车制造行业增长4%，建筑业增长6.5%。

此外，纳扎尔巴耶夫在会上表示，不应让人民生活水平下降。政府今年加大了对教职工、医生及其他依靠公共财政拨款的工作人员福利。其中，教育领域工作人员工资提高了29%，医疗卫生领域工作人员工资提高了28%，其他若干领域工作人员工资提高了40%。大学生奖学金、残疾人和失去抚养人的政府补助金额提高了25%。养老金额度提高了9%。

纳扎尔巴耶夫强调，五大改革目标以及"光明大道"经济计划是国家反经济危机措施中的重点。政府在工业化进程前6年时间里，共成立相关工业领域企业900多家。这些企业是目前支撑我国经济的主要动力。但也有一些工业项目没有达到预期，其中包括21个生产企业和13个建设项目。我国今年前4个月工业发展数据显示，国家工业化项目的实施并不理想，而这使得那些没有进行多元化的经济领域的进一步衰退。而我们需要以这些不足之处为鉴，以基于竞争力、商业模式的有效性和财务业绩为标准的实施原则，重新对各工业化项目进行审视。

纳扎尔巴耶夫还对近期成立的土改委员会的工作进行了阐述，并且要求阿斯塔纳和阿拉木图市，以及全国各地方政府加大对土地法修正案的宣传工作。

纳扎尔巴耶夫最后听取政府关于独立25周年庆典活动准备工作的汇报。他表示，此次庆典活动将成为哈萨克斯坦向整个世界及其民众展示其独立以来所达成的各领域发展成就的大好时机。（编译：塔布斯）

