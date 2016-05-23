中国哈萨克族千人同奏冬不拉 展现独特民俗文化

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据天山网报道，大型网络文化活动"塔城的山花开了•丰蕴塔城"第三届冬不拉文化节，于5月22日正式在中国新疆维吾尔自治区托里县拉开帷幕。

在当天的活动中，生活在当地的哈萨克族群众举行了”千人同奏冬不拉“的盛大表演，令参与活动的游客和媒体记者感受到了浓郁的民俗风情。

参与此次合奏的呼尔申·阿斯哈提，今年16岁，弹奏冬不拉已有十年的时间。呼尔申·阿斯哈提说："我从小就是听着冬不拉长大的，六岁的时候就开始正式学习弹唱冬不拉，今天能再次参与冬不拉文化节我很激动，希望有更多的人能了解冬不拉，了解哈萨克族的文化。"

中国网记者燕宇飞说："我是第一次来到新疆，也是第一次看到千人同奏冬不拉这么壮观的场景，几天的新疆网络行，让我感受最深的是新疆各民族文化是如此的丰富多彩。"

当天，除了千人同奏冬不拉外，民俗风情展示、哈萨克族非物质文化遗产展示、民族服饰展示、黑走马表演、老年艺术健身操表演、民俗巡游等精彩表演也吸引了上万名各族群众参与。

据悉，自2003年起，托里县每年都会举办冬不拉节，2010年上演的万人同奏冬不拉更是创下了上海大世界吉尼斯之最。

（来源：天山网 编辑：塔尔）



























